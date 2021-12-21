Uzmanından kritik uyarı: Türkiye’de de kapanma olabilir

Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Covid-19’un varyantlarından biri olan ‘Delta’da ortalama bulaşma süresi 3 ile 6 gün arasında değişirken ‘Omicron’da bu sürenin 1,5 ile 3 güne düştüğünü söyledi. Özellikle Avrupa’da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini belirten Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Türkiye’de de tespit edilen ‘Omicron’ varyantının ‘Delta’, ‘Alfa’, ‘Beta’ gibi varyantlara göre daha hızlı yayıldığını söyledi. Hem aşıdan kaçabilen hem de hızlı yayılabilen ‘Omicron’ varyantının daha fazla öldürmediğini vurgulayan Sipahi, şunları söyledi:

* Ya aynı ya da daha az öldürüyor. Aşının üzerinden belirli bir süre geçtiyse bu varyanttan korunma olasılığı bir miktar düşük, diyebiliriz.

* Türkiye’deki aşılanmanın dünyaya göre farkı var. Biz Sinovac artı Biontech olmanın bana göre avantajına sahibiz. Bu durum ‘Omicron’a karşı ne kadar koruyor, Sağlık Bakanlığı sistematik bir çalışma yapabilir.

* Bu verinin dünyadan çıkma olasılığı düşük. Çünkü onlarda bizim kadar hem Sinovac hem Biontech gibi karışık aşılanma yok.

* Sağlık Bakanlığı’nın bunun üzerinde yoğunlaşmasında fayda var. 3’üncü doz aşının koruyuculuğu artırma olasılığı yüksek gibi gözüküyor.

‘AŞININ ETKİSİNİ ZAMAN GÖSTERECEK’

Bütün varyantlarda aynı korunma önlemlerinin geçerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sipahi, aşılanmanın artmasıyla korunmanın da artacağını vurguladı.

Yüzde 100 korunma olmadığının altını çizen Sipahi, “Aşıya güvenip maskeden vazgeçmemek gerekiyor. Halk 2 aşıdan sonra genelde korunmayı azaltıyor” diye konuştu.

Özellikle Avrupa’da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Delta’ varyantının ortalama bulaşma süresi 3-6 gün, ‘Omicron’da 1,5-3 gün. Bu varyant her türlü daha hızlı hasta ediyor. Hastalığın 2 katına geçme süresi daha hızlı gibi gözüküyor.

* Bizde kapanma olmaz, demek zor. Avrupa’da yoğunlaşma başladıktan 1 ay sonra bizde de yoğunlaşma başlıyor.

*Daha önceki deneyimlerimiz yine aynı şekilde tekrarlarsa onlar şu an kapanmaya başladılarsa bizim de 1-1,5 ay sonra tekrar kapanma olasılığımız az değil.

* Aşının bizi ne kadar koruyacağını zaman gösterecek. Kasım ayı başından bu yana 1,5 aylık sürede 80-90’dan fazla ülkeye yayılmış bir varyanttan bahsediyoruz.

*Danimarka ve Güney Afrika’dan gelen veriler klinik olarak virüsün en azından ‘Delta’ ile karşılaştırıldığında benzer ya da daha iyi seyrettiğini gösteriyor. 3 ya da 6 ay sonra bu sonucun değişeceğini sanmıyorum.

*Çünkü hem hızlı yayılıp hem de daha fazla öldürürse virüs açısından evrimsel bir dezavantaj olur.

İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aşılar ‘Omicron’ varyantına karşı etkili mi?