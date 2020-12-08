Uzmanından “Kuraklık artacak, doğayla uyumlu, su tasarrufu ön planda projelere gidilmeli” uyarısı

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yurt genelinde kuraklığın giderek artacağını dikkati çekti.

Dr. Nevin Betül Avşar ile "2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu GRACE" verilerine dayalı analizler gerçekleştiren Kutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke çapında yoğun kuraklık yaşandığını ve bilimsel araştırmaların kuraklığın sadece bu yıla özgü kalmayacağını belirtti.

Kutoğlu, "Kuraklık giderek artacak. Analizler, Türkiye genelinde zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor. Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor. Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarının su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu ifade ettiklerini vurgulayan Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak su bütçesinin azalması ile iklim değişikliği birbiriyle etkileşerek bir kısır döngü yaratıyor. Süreci yavaşlatabilmek için iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı bir plana ihtiyaç var. Öncelikle doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekilmesi lazım. Su tasarrufu noktasında gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirlerarası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yıkama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden oluyor."