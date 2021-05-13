Uzmanından öğrencilere “sınav öncesi uykunuzdan fedakarlık etmeyin” tavsiyesi

İSTANBUL (AA) – Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, öğrencilerin sınav öncesi uykudan fedakarlık etmemesi gerektiğini belirterek, "Dengeli bir rutin, sınav performansını olumlu etkiler." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Coşkun, 1 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) sayılı günler kaldığını hatırlatarak, sınavın bu yıl 6 Haziran Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Bir yandan zorlu koşullarda eğitim-öğretimlerine devam etmeye çalışan 8. sınıf öğrencilerinin, diğer yandan sınava hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Coşkun, "Uzun zamandır emek harcayan öğrenciler, sınav zamanı yaklaştıkça daha yoğun bir stres yaşamakta. Bu stresi artıran unsurlardan en önemlisi başarısızlık korkusudur. Öğrencilerin bunun farkında olması önemli. Çünkü nedenini bildiğimiz duygularla başa çıkmamız daha kolaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin sınav yaklaştıkça sınavın sonuçlarına ilişkin olumsuz düşüncelere kapılmaması, sınav performansına odaklanması gerektiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Sınava az bir zaman kaldığı için soru çözmeye ve en çok zorlandıkları konulara yoğunlaşarak performanslarını artırmaları faydalı olacaktır. Sınava odaklanma problemi yaşayan adaylar, sınav dışı problem durumlarını düşünmeyi geçici süreyle öteleme, günlük çalışma planı yapıp bu planı uygulamaya çalışma, özellikle soru çözerken dikkat dağıtıcı cep telefonu, sosyal medya gibi araçları kullanmama gibi önlemler alabilirler. Deneme sınavları yapan adayların gerçek sınavda olduğu gibi belirli süre kullanması, sık sık oda, mekan değiştirmeden testi tamamlaması odaklanmaya yardımcı olacaktır.

Soruları çözerken soru tekniklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artık sorular uzun paragraflardan, çıkarımda bulunmaları gereken verilerden oluşuyor. Çoklu neden sonuç ilişkilerine dayalı, analiz becerisi gerektiren bu soruları çözebilmek için sadece bilginin dışında soruda istenilenleri anlayabilmek ayrı bir çaba gerektirmekte. Sınavda soru kökünü iyi kavramak, seçeneklerden çıkarımda bulunmak ve tüm bunları belirli bir hızda yapabilmek için bolca soru çözerek hazırlanmak gerekiyor. Sınavda zamanı etkili kullanabilmede bu hazırlıkların önemi büyük."

– "Dengeli bir rutin, sınav performansını olumlu etkiler"

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, pandemi sürecinde sınava hazırlanıyor olmanın öğrencilerin morallerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Sınava hazırlanmanın yarattığı duyguları paylaşabilecekleri arkadaşlarından ve öğretmenlerinden sosyal olarak uzak kalmaları da bunu pekiştiriyor. Ancak öğrencilerin pandeminin geçici bir süreç olduğunu düşünmesi sınav performansına olumsuz etkisini azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Test çözmek için uykusuz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Coşkun, şu değerlendirmede bulundu:

"Sınav öncesinde kendilerini fiziksel ve zihinsel olarak fazla yormamaları, genel rutinlerine aykırı bir hazırlık yapmamaları iyi olur. Dengeli bir uyku, çalışma ve dinlenme programını sınava kadar devam ettirmek gerekiyor. 'Son zamanım, uykudan fedakarlık yapıp test çözeyim' derken aslında bilişsel yorgunluğu artırıyor olabilirler. Bu da dikkat dağınıklığına neden olabilir. Dengeli bir rutin, sınav performansını olumlu etkiler. Sınav öncesinde olduğu kadar sınav sırasında da heyecan yaşayabilirler. Heyecanlarının sınav performansını olumsuz etkilememesi için sınava odaklanmalılar. Soruları genel olarak hızla inceleyip zihinlerinde uygulama sıralaması yapmak işe yarayabilir, bildikleri sorulardan başlayarak bu heyecanı yönetebilirler."