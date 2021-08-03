Uzmanlar enflasyon için ne dedi, kur ve faiz nasıl etkilenecek?

Enflasyon Temmuz’da yüzde 18,95 ile beklentileri aşarken, reel faiz neredeyse sıfırlandı. Buna rağmen, erken faiz indirimi olasılığının gündemden düşmesinin de etkisiyle dolar/TL 8,30’un altını test etti. Uzmanlar, enflasyon, faiz ve kurdaki gelişmeleri sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

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TÜİK verileri, Temmuz’da tüketici fiyatlarında aylık yüzde 1,80’lik, yedi aylık yüzde 10,41’lik artışın da 18 yıllık endeks tarihinin temmuz ayları rekoru olduğunu gösteriyor.

Böylece, yüzde 19 olan Merkez Bankası (TCMB) politika faizi, enflasyonun sadece 0,05 puan üzerinde kalmış oldu ve gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan reel faiz neredeyse sıfırlandı.

Enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen ise dolar/TL’de düşüş dikkat çekti. Güne 8,35 seviyelerinde başlayan ve enflasyon verisi açıklanmadan önce bir ara 8,38’i gören kur, daha sonra 8,30’un altını test etti.

Enflasyon artışıyla birlikte reel faiz neredeyse sıfırlansa da, endişe edilen olası erken faiz indiriminin gündemden düşmesi, kurdaki düşüşte etkili oldu.

Ekonomistler Hakan Kara, Tuğberk Çitilci ve Enver Erkan, enflasyonu ve rakamların faiz ve döviz kurlarına olası etkilerini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

MERKEZ’İN TAHMİNİNİN TUTMASI İMKANSIZA YAKIN

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara, “Bugün açıklanan enflasyon verileri fiyatlama davranışlarında önemli bozulmaya işaret ediyor” dedi.

“Özellikle gıdada genele yayılan bir bozulma var. Et, ekmek, tahıl, süt ürünleri, yağlar… Hepsi ciddi artışlar göstermiş” diyen Kara, özellikle düşük gelir grubunun alım gücünü eriten bir görünümün söz konusu olduğunu vurguladı.

İlk yedi aylık birikimli enflasyonun yakın tarihin en yükseği olduğuna işaret eden Kara, “TCMB’nin yıl sonu tahmini yüzde 14,1. Bu tahminin tutması için yılın kalan 5 ayında enflasyonun 3,3 olması gerekiyor ki bu imkansıza yakın. Böylece enflasyon raporu daha mürekkebi kurumadan ciddiyetini kaybetmiş oldu.” dedi.

PARA POLİTİKASI KÖŞEYE SIKIŞIYOR

“Kısa vadede enflasyon artmaya devam edebilir” uyarısını yapan Kara, şöyle devam etti:

“İlginç bir şekilde bu ortamda para politikasının sıkı olduğu iddia ediliyor. Pozitif reel faiz sözü veren merkez bankasının Ağustos’ta enflasyon yüzde 19’u geçince ne yapacağı merak konusu. Faiz aracını kullanamayan para politikası gün geçtikçe köşeye sıkışıyor.”

FAİZ ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Temmuz’da negatif sürpriz yapan enflasyonun TCMB’nin politika faiziyle neredeyse eşitlendiğine işaret eden GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, 12 Ağustos’ta yapılacak toplantıda TCMB’nin pas geçme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu ancak ağustosta enflasyondaki artışın sürmesi durumunda faiz artışının gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasada şu an hem faiz indiriminin gündemden düşmesi hem de enflasyon artmaya devam ederse TCMB’nin sonbaharda faiz artışı yapabileceğine dair iyimser bir senaryonun fiyatlandığını belirten Çitilci, dolar/TL’deki düşüşte bu iyimser senaryonun fiyatlanmasının etkili olduğunu vurguladı.

AŞIRI İYİMSER SENARYO HIZLA TERSE DÖNEBİLİR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma konusunda acele etmemesi ve buna paralel olarak dolardaki zayıf seyrin yanı sıra yaz aylarında artan turizm gelirlerinin de TL’yi desteklediğini belirten Çitilci, dolar/TL2de 8,20-8,25 bölgesini takip ettiklerini, ABD’de Cuma günü tarım dışı istihdamın zayıf gelmesi durumunda kurda 8,20’nin altının görülebileceğini, iyimser havanın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Çitilci, “Aşırı iyimser senaryo hızla sert kötümser senaryoya dönebilir ve beklentilerin karşılanmaması durumunda TL’de hızlı değer kayıpları da gündeme gelebilir” uyarısında bulundu.

EYLÜL’DE ENFLASYONDA ZİRVE GÖRÜLEBİLİR

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, “Beklenenden kötü enflasyon verileri, yılın son çeyreğinde enflasyonda belli oranda iyileşme görülmeden Merkez Bankası’nın faiz indirme şansının olmadığını gösteriyor” dedi.

“TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘politika faizini enflasyonun üzerinde tutma’ sözü çerçevesinde, nötrlenen reel faiz ve enflasyonun politika faizi üzerine çıkma riski, TCMB’nin ya faiz artırması ya da fiyatların hızlı bir soğuma geçirmesi gerektiğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulunan Erkan şöyle devam etti:

“Eylül ayında da senelik zirvenin enflasyonda oluşması beklenebilir. Bu da, enflasyonun politika faizi altında kalmasının zorlaşması ve Merkez Bankası’nın ilave sıkılaşma yönünde risk değerlendirmesi yapması gerekliliği demek olabilir.”

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