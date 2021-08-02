Uzmanlar pandeminin akıl sağlığına etkisine dikkat çekiyor

Uzmanlar bu defa pandeminin gizli kalan bir etkisi konusunda uyarıyor. Araştırmalara göre özellikle kadınlar, çocuk bakımı ve evde eğitim gibi talepleri karşılamaya çalışırken ruh sağlıklarının zayıflaması riski ile karşı karşıyalar.

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Pandeminin başından beri uzmanlar varyantlara karşı uyarılara devam ederken virüsten korunmak için de aşı, maske, mesafe ve hijyeni vurgulamaya devam ettiler. Şimdi ise bu sürecin getirdiği yeni bir tehlikeye dikkat çekiyorlar.

Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre pandeminin görünmeyen bir diğer tehdidi ise akıl sağlığımızı kötü yönde etkilemesi.

Üniversitenin yapmış olduğu araştırma katılanları kadınlar, 50 ila 64 yaş arasındakiler, yüksek eğitim düzeyine sahip olanlar ve fiziksel sağlığı orta veya kötü olanlar olarak dört gruba ayırdı

KADINLAR İYİLEŞMEK İSTİYOR

Özellikle araştırmaya katılan tüm yaşlı yetişkinlerin beşte birinin, sağlık krizi boyunca zihinsel sağlıklarının kötüleştiğini hissettiklerini söylemeleri dikkat çekti. Ayrıca araştırmanın sonunda kadınların, konuyu bir sağlık hizmeti sağlayıcısına açmaya veya ilacı bir tedavi seçeneği olarak kabul etmeye erkeklerden daha yatkın olduğu görüldü.

Araştırma, ocak ayı sonlarında ABD genelinde 2.000’den fazla yetişkinle anket yapılarak gerçekleştirildi.

Michigan Üniversitesi araştırmacıları, Journal of General Internal Medicine’de yayınlanan anketin bulgularına dayanarak, sağlık sağlayıcılarının kötüleşen zihinsel sağlık belirtilerini tespit etmek için yaşlı yetişkinlere daha yakından baktıklarını öne sürüyorlar.

ZİHİNSEL SAĞLIK KRİZİ YAŞANABİLİR

Yayınlanan makalenin baş yazarı olan Lauren Gerlach, “Pandeminin zihinsel sağlığa etkilerini aramaya, ele almaya ve insanları tedavi kaynaklarına yönlendirmeye devam etmeliyiz” dedi. Gerlach sözlerine şu şekilde devam etti: “Zayıf zihinsel sağlık, yaşlı yetişkinlerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini düşürebilir, ancak tedavi önemli ölçüde yardımcı olabilir.”

Araştırmacılar; 65 ila 80 yaş arasındaki kişilerin zihinsel sağlıklarında düşüş bildirme olasılığının daha düşük olduğunu ve genel olarak katılımcıların üçte ikisinin zihinsel sağlıklarını mükemmel veya çok iyi olarak tanımladıklarını söyledi.

Geriye kalan üçte birlik kısım ise pandemi başladığından bu yana zihinsel sağlıklarını iyileştirmek için egzersiz, diyet ve düzenli beslenme gibi adımlar attıklarını belirtti.

KADINLAR TEHLİKE ALTINDA

Araştırma, COVID-19’un yol açtığı yaklaşan bir zihinsel sağlık krizinin tehlikelerine değindi. Kaiser Aile Vakfı, şubat ayında yaptığı açıklamada, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ının, pandemiden önce 2019’a göre yaklaşık dört kat daha fazla anksiyete veya depresif bozukluk belirtileri hissettiğini belirtti.

Mayıs 2020’de Dünya Sağlık Örgütü de önümüzdeki aylarda ruh sağlığı koşullarında büyük bir artış potansiyeli konusunda alarm vermişti.

Akıl sağlığı hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunan DSÖ, özellikle kadınların çocuk bakımı ve evde eğitim gibi talepleri karşılamaya çalışırken ruh sağlıklarında gerileme riski olduğunu bildirdi.

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