Uzmanlar uyardı: Enerji içecekleri baş ağrısını tetikliyor

İngiltere’deki BMJ Open akademik dergisi tarafından yayınlanan raporda, ülkedeki 13-16 yaş aralığındaki gençlerin 4’te 1’inin haftada en az 1 tane kafeinli enerji içeceği tükettiği açıklanırken uzmanlar, enerji içeceklerinin gençlerde baş ağrısı, mide krampları ve sigara, alkol kullanımını arttırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere‘deki hükümet destekli BMJ Open akademik dergisi, 2013-2021 yılları arasında gençlerin kafeinli enerji içeceği tüketimi hakkında bir araştırma raporu yayınladı.

Raporda, 13-16 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık 4’te 1’inin haftada en az 1 tane kafeinli enerji içeceği tükettiği açıklandı. Uzmanlar, kafeinli içecekleri haftalık olarak tüketenlerin baş ağrısı, mide krampları ve uyku sorunları yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken, 16 yaşından küçük çocuklara enerji içeceklerinin satışını yasaklayan mevcut politikayı desteklediklerini söyledi.

Uzmanlar ayrıca, kafeinli enerji içeceği tüketiminin alkol veya sigara kullanma oranını artırdığını ve gençlerde öfke problemine sebep olduğunu açıkladı.

‘ENERJİ İÇECEKLERİ SATIŞINI YASAKLAYAN POLİTİKAYA DESTEK’

BMJ Open raporunun başyazarlarından York’s Claire Khouja yaptığı açıklamada, “Enerji içeceklerinin gençler üzerindeki etkilerini izlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken raporumuz, bu içeceklerin düzenli tüketimi ile çocukların üzerindeki zararlı etkileri konusunda tutarlı kanıtlar ortaya çıkardı. Bu veriler, çocuklara enerji içeceklerinin satışını yasaklayan hükümet politikasına desteklemek için gerekçe sunuyor” dedi.

Khouja ayrıca, enerji içeceklerinin içeriği hakkında bilgi sahibi olan çocukların daha az içtiğini belirterek, enerji içecekleri hakkında bir eğitim kampanyasının veya ürünlerin üzerindeki uyarıların daha belirgin olmasının tüketimi azaltabileceğini ifade etti.

Öte yandan İngiliz Alkolsüz İçecekler Birliği tarafından yapılan açıklamada, gençlerin kafeinli enerji içecekleri tüketmemeleri konusunda gereken önlemleri aldıkları ifade edildi.

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