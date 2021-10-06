Uzmanlar uyarıyor: Covid parmağı sendromu

İngiltere’nin saygın tıp dergilerinden British Journal of Dermatology’de yayınlanan bir araştırma, Covid-19 geçirenlerin el ve ayak parmaklarında kızarıklık ve şişlik meydana geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, çocuk ve gençlerde de bu durumun yaygın olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Bilim insanları Covid-19 geçirenlerin el ve ayak parmaklarında kızarıklık ve şişlik oluşması ile ilgili kapsamlı bir araştırma hazırladı. Dünyanın saygın dermatoloji dergilerinden olan British Journal of Dermatology’de yayınlanan rapor ve araştırmada Covid-19 geçiren birçok insanda bu durumun görüldüğü belirtildi.

Covid-19’un bu yeni tespit edilen yan etkisini inceleyen uzmanlar, vücudun virüse karşı saldırı moduna geçtiği için el ve ayak parmaklarında bu durumun görüldüğünü açıkladı. Bilim insanları çocuk ve gençlerde de bu durumun yaygın olduğunu ve herhangi bir yaşa bağlı kalmaksızın Covid-19 atlatanlarda görülebildiğini duyurdu.

Bilim insanları bazı vakaların acısız ve bir alerji gibi olduğunu söylerken bazı vakalarda ise şişkinliğin çok bariz olduğunu ve hem acı verdiğini hem de kaşındığını duyurdu. BBC’ye konuşan 13 yaşındaki İskoç öğrenci Sofia, “Bu yılın başında Covid-19 olduktan sonra ayağım şişti. Yürüyemiyorum ve hatta ayakkabı bile giyemiyorum. Uzun yürümem gerekiyorsa, bir noktadan sonra tekerlekli sandalye kullanmam gerekiyor” dedi.

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Bilim insanları bazı vakalarda bu sorunun aylarca devam ettiğini açıklarken bazılarında ise haftalar sonra hastalığın geçtiği belirtildi. Bazı vakalarda ise parmaklarda iltihap oluştuğu da kaydedildi.

Paris’te bu araştırmaya imza atan bilim insanları, vücudun corona virüsüyle mücadelesinin bir işareti olduğunu söyledi. Paris Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “Burada, vücutta oluşan antikor yanlışlıkla insanın kendi hücresine ve dokusuna saldırıyor. Sadece virüse saldırmıyor. Bu durumda da ufak kan damarlarındaki hücreler etkileniyor” dedi.

Bilim insanları aşılamadan sonra ise Covid-19 parmağı sendromunun daha az görüldüğünü duyurdu.

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