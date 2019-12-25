Uzmanlardan DKV itirazı: Evin yayına gitmeden değer biçilemez

Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan konutlar için Değerli Konut Vergisi (DKV) yürürlüğe girmesiyle beraber gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi düzenlemesinin yeniden yapılması gerektiği görüşünde. Pek çok DKV mağduru vatandaş gelen tebligatlar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Avukat Rezan Epözdemir ve Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz Değerli Konut Vergisi’ni değerlendirdi.

‘TELEFONLARIM SUSMUYOR’

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren telefonlarının susmadığını söyleyen gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, “İnsanlar, panik içerisinde bizleri aradılar. Şu ana kadar gayrimenkullerini kirada tutanlar acaba satsak daha mı karda oluruz diye düşünmeye başladı. Satmaya kalksalar alıcı içinde aynı vergiler geçerli. Durum böyle olduğu için hiç kimse gayrimenkulunu aynı değerde satamayacak” diyor.

Ayıkcan Yılmaz, “Bir de eksperler yapılırken neye göre yapıldı bu da ayrı bir tartışma konusu. 3.5, 4 milyon TL’ye bile satmakta zorlandığımız gayrimenkullere yaklaşık 7-8 milyon değer biçilmiş. Bu da insanları ciddi anlamda sıkıştırıyor. Hem alıcı hem satıcı herkes bir şaşkınlık içinde. Lüks gayrimenkullerde yaşayan insanların bir çoğunu eşimizden, dostumuzdan, müşterilerimizden biliyoruz ki bir çoğunun babalarından atalarından dedelerinden miras yoluyla kendilerine kalmış gayrimenkuller. Evlerinde tadilat bile yapamayacak durumda olanlar var. Sadece ellerinden çıkartmamak adına zor şartlar altında yaşıyorlar.” şeklinde konuştu.

“DEĞER BİÇİLİRKEN BİREBİR ZİYARET ETMENİZ LAZIM”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından evlere değer yapılırken konutların birebir incelenmediğini söyleyen Yılmaz, “Değer biçilirken gayrimenkulü birebir ziyaret etmeniz lazım. Öncelikle lokasyonu, oturum alanı, bahçesi, bütünlüğü çok önemli. Benim bugüne kadar konuştuğum, tebligatların geldiği ev sahiplerinin söylediği hiçbir gayrimenkul firmasının onları ziyaret etmediği ve dışarıdan bir tespit yapıldığı.

Örnek vermek gerekirse boğaz hattında çok güzel, çok değerli bir site var. Bu sitede bir kaç farklı tipte villa var. O villayı değerlerken konumuna, sağındaki solundaki yapılara, bahçesinin büyüklüğüne, hangi kattan itibaren manzara gördüğüne bakıp değerleme yapılması lazım. Çünkü aynı tipte iki farklı villa bile bazen yarı yarıya bir değerde olabiliyor. Değerleme yapılırken de birebir içine girilip detaylarıyla evraklarıyla değer tespiti yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“KANUN 7 ARALIK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, DEĞERLEME 1 ARALIK’TA YAPILDI”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, ev sahiplerine tebligat gönderilen ev konutların değerinden fazla gösterildiği iddialarına değerlendiren avukat Rezan Epözdemir, “Bu yasal bir düzenlemenin sıkıntılarından bir tanesi. Evin yanına gidip keşif yapmadan, teknik uzman, bilirkişiler olmadan sadece değerleme uzmanları tarafından metre kare birim fiyatları üzerinden soyut, tartışmaya açık, bilimsellikten uzak, değerlendirmeler yapıyorlar. Bu yasal düzenlemede somut olmaması birinci eleştirilen husus. İkincisi ise değerleme şirketleri 1 Aralık’ta değerleme yapıyor ama kanun Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği tarih 7 Aralık. Bu yönüyle de hukuka aykırılık var. Bu değerleme işlemi peki neden önemli? Bunun üzerinden vergi oranları belirlenecek.” diye konuştu.

“İDARE MAHKEMESİ DEĞİL, VERGİ MAHKEMESİ YETKİLİ”

İtiraz sürecinde hukuki işlemlere dair bilgi veren Epözdemir, tebliğ alır almaz 15 gün içerisinde Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmesi gerektiğini belirtti. Epözdemir, “Sulh Hukuk Mahkemesi’nden gayrimenkullerin değer tespitine ilişkin rapor alınsın. İtiraza da eklensin. Bunun dışında uygulamada, doktirin de, yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında lisanslı sermaye piyasası kuruluşlarından bir değerleme yapılarak eklenmesi gerektiğini savunanlar da var ama bizce bir yargısal denetim sonucunda tanzim edilmiş bir bilirkişi raporu Sulh Hukuk Hakimliği’nden alınan onu eklemek suretiyle itiraz etmek daha müspet bir sonuç verecektir. Bir tanesi değer. Soyut, tartışmaya açık, bilimsellikten uzak, lümpen değer tespiti söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

“Bu düzenleme kesinlikle Anayasa’ya aykırı” diyen Epözdemir sözlerini şöyle tamamladı: “Neden Anayasa’ya aykırı olduğunu da tek tek açıkladı. Epözdemir, “Anayasa’nın 10. maddesi ‘Eşitlik’ ilkesine aykırı. 73. Maddesine ‘Adaletli ve hakkaniyetli vergi dağıtılması’ yükümlülüğüne aykırı olduğu kanaatindeyim. Anayasanın 13. maddesi ‘Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması’ aykırı. Anayasa’nın 2. maddesi ‘Hukuk devleti, hukuk güvenliği’ ilkelerine de aykırı olduğu kanaatindeyim.”