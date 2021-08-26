Üzüm fiyatı açıklanmadı, üretici tüccarın eline kaldı

Her yıl ağustos ayının ortalarında açıklanan kuru üzüm taban fiyatı, bu yıl ağustos ayının sonlarına gelinmesine rağmen açıklanmadı. Bu yıl doğal afetler sebebiyle rekolte düşüklüğü yaşayan çiftçi, hasadını yapıp üzümünü kurutmaya sermesine rağmen fiyatın açıklanmamasına tepki gösterdi. Fiyatın açıklanmamasını fırsat bilen bazı tüccarlar ise durumu kendi lehlerine çevirerek mağdur olan üreticiden 10,5-11 lira arasında üzüm almaya başladı.

İlker KILIÇASLAN

Bu yıl yaşanan kuraklıktan ve doğal afetlerden dolayı büyük ölçüde zarar yaşayan üzüm üreticisi şimdide kuru üzümde taban fiyatının açıklanmaması sebebiyle mağduriyet yaşamaya başladı.

Her yıl Ağustos ayının ortalarında üzüm hasadının başlamasıyla birlikte kuru üzümün taban fiyatı açıklanırken, bu yıl ağustos ayının bitmesine günler kala fiyatın açıklanmaması üreticinin tepkisine sebep oldu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, memleketi Manisa’nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerindeki üzüm üreticilerini ziyaret ederek yaşanan mağduriyetleri dinledi.

“BAĞIMIZI, TRAKTÖRÜMÜZÜ SATACAĞIZ”

Hem fiyatın açıklanmamasından, hem de artan girdi maliyetlerinden dolayı CHP’li Başevirgen’e dert yanan üzüm üreticisi, bu yıl kuru üzümün taban fiyatını 17-18 lira olarak beklediklerini ifade etti.

Geçen yıla oranla bu yıl girdi maliyetlerinin yüzde 200 oranında artığını ifade eden bir üzüm üreticisi şu ifadelere yer verdi;

*17-18 lira arasında fiyat bekliyoruz. Bu yıl girdi maliyetleri yüzde 200 oranında arttı. Mesela geçen yıl 14 Lira olan gübre bu yıl 290 Lira, geçen sene ilaç 100 Lira iken bu yıl 300 Lira, geçen yıl mazot 4 liraydı, bu yıl 7,5 lira. Girdi maliyetlerini artışının üzerine bu yıl doğal afet yaşadık.

*Önemli ölçüde rekolte düşüklüğümüz var. Eğer beklediğimiz fiyat açıklanmazsa bu yıl açız. Beklediğimiz fiyat açıklanmadığı takdirde traktörümüzü, bağımızı satacağız borcumuzu ödeyeceği ve çiftçiliği bırakacağız. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Ondan sonra ne yapacağımız belli değil.

“ÜRETİCİ TÜCCARIN ELİNE BIRAKILIYOR”

Fiyatın açıklanmamasının üreticiyi tüccarın eline bırakmak olduğunu söyleyen başka bir üzüm üreticisi ise şöyle konuştu;

“Bu yıl üzümün hakkı 18 lira. Eğer düşük olursa yerimizi satmak zorunda kalacağız. Biz üzüme kundaktaki bebek gibi bakıyoruz. Sürekli içindeyiz. Zaten bu yıl doğal afetler sebebiyle önemli ölçüde rekolte düşüklüğü yaşadık. 18 liranın altında açıklanan fiyat bizi kurtarmaz. Ama nedense Ağustos ayı bitiyor fiyat açıklanmıyor. Her yıl ağustos ayının ortalarında açıklanan fiyat bu yıl nedense bekletiliyor. Bizi tüccarın eline mi bırakmak istiyorlar anlamadık.”

“TÜCCAR ATAĞA GEÇTİ, FİYAT İÇİN NEYİ BEKLİYORLAR”

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, üzüm hasadını üzerinden 10 gün geçtiğini ancak halen daha kuru üzümün taban fiyatını açıklamadığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Halen daha neyi bekliyorsunuz” sorusunu yöneltti.

Bakanlığı fiyat ve rekolte açıklamamasını tüccarın fırsata çevirdiğini söyleyen CHP’li Başevirgen şöyle konuştu;

*Bakanlık hala sessizliğini koruyor. Ama tüccar atağa geçti. Fiyatın açıklanması için neyi bekliyorlar. Geçen yıl Ağustos ayının ortalarında kuru üzümün taban fiyatı 12,5 lira olarak açıklanmıştı. Şimdi Ağustos ayı sonu geldik ortada fiyat yok. Edindiğimiz bilgilere göre de tüccar şimdiden 10,5-11 liraya üreticiden üzüm almaya başlamış.

*İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Rekolte tahmin komisyonu toplantısı yapılalı üç hafta olmasına rağmen henüz ortada rekolte bilgisi bile yok. Üretici şu an ne yapacağını bilemiyor. Bu belirsizlik üreticiyi tüccarın kucağına itiyor. Bu sene üreticilerimiz en az 16,5-17 TL arası fiyat bekliyor.

*Üreticinin bir yıllık emeği heba olmasın. Bakana çağrımız, üreticileri mağdur etmeyecek şekilde üzüm fiyatını bir an önce açıklamasıdır. Ayrıca TMO’nun piyasaya müdahale edici fonksiyonunu kullanmasını istiyoruz.

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