Uzun namlulu silahlarla deprem bölgesinde hırsız arıyorlar

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı.

Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş’ta, binlerce bina çöktü; bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzlerce yerli ve yabancı ekibin çalıştığı kentte, kurtulan depremzedeler ise enkaz başında umutlu bir haber bekliyor.

ELLERİNDE FENERLE GEZİYORLAR

Kahramanmaraş’ta polis, 24 saat mesai yaparak, asayişi sağlamaya çalışıyor. Ekipler, özellikle hırsızlık olaylarına karşı sokakları aralıksız denetliyor.

Ellerine fener alıp, apartman girişlerini kontrol eden ekipler, depremzedelerin mallarının çalınmaması için çabalıyor.

ADANA’DA 32 TUTUKLAMA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana’da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti.

Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, sokak ve caddelerde devriye görevine çıktı. Büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 25 hırsızlık ve yankesicilik olayı yaşandı.

Polis, tespit ettiği 32 şüpheliyi devriye sırasında ya da operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheli, tutuklandı. (DHA)