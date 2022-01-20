Uzun süre televizyon izlemek kan pıhtılaşması riskini artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre; orta yaşta aşırı derecede TV izlemek kan pıhtılaşma riskini artırabilir. Uzmanlar her yarım saatte bir durup vücudu esnetmek gerektiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

İngiliz araştırmacılar, günde dört veya daha fazla saat TV karşısında zaman geçiren yetişkinlerde, iki buçuk veya daha az saat televizyon izleyen kişilere kıyasla riskin yaklaşık üçte bir oranında daha yüksek olduğunu buldu.

Bristol Üniversitesi’nden uzmanlar şimdi insanları, izleme maratonları arasında ayakta durmak, gerinmek ve atıştırmalıkları azaltmak için yarım saatlik molalar vermeye çağırıyor. Ayrıca Netflix bağımlılarına da kondisyon bisikleti kullanmayı öneriyorlar. Hatta aynı nedenle, uçak yolcularına uzun mesafeli uçuşlarda sık sık hareket etmeleri de tavsiye ediliyor.

HER YIL BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR

Bilim insanları, uzun süreli oturmanın her yıl binlerce insanı öldüren venöz tromboembolizm (VTE) riskini artırabileceği konusunda yıllardır uyarılarda bulunuyorlar. Uzun süre hareketsizlik, kanın ekstremitelerde birikmesine neden oluyor ve bu da pıhtılara neden olabiliyor.

Ancak yeni çalışma, fiziksel olarak aktif insanların bile kan pıhtılaşması riski altında olduğunu buldu. Araştırmacılar ayrıca, aşırı televizyon izleyen kişilerin abur cubur yemeye meyilli olduğu konusunda uyardı, bu da obezite ve yüksek tansiyon gibi diğer koşullara ve ayrıca pıhtı risklerine yol açabiliyor.

Araştırmanın baş yazarlarından Dr Setor Kunutsor şunları söyledi: “Eğer aşırı televizyon izleyecekseniz ara vermelisiniz. Her 30 dakikada bir durabilir ve gerilebilir veya sabit bir kondisyon bisikleti kullanabilirsiniz. Ve televizyonu sağlıksız atıştırmalarla izlemekten kaçının.”

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI VAR

Her yıl yaklaşık 500 Britanyalı ve Amerikalıdan biri kan pıhtılaşması sorunu yaşıyor. Çoğu pıhtı, genellikle kolayca tedavi edilebilen derin ven trombozu olarak adlandırılan bacaktaki damarlarda oluşuyor. Ancak kan pıhtılarının küçük parçaları kopabilir ve kan dolaşımında pulmoner emboli olarak bilinen akciğerler gibi organlara gidebilir. Erken tedavi edilmemeleri halinde de ölümcül olabilir.

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlanan inceleme, önceden pıhtılaşma teşhisi konmamış ve TV izleme alışkanlıkları hakkında sorgulanan 40 yaş ve üstü ABD ve Japonya’dan toplam 131.421 katılımcıyla yapılan üç çalışmayı inceledi.

Gönüllüler, günde en az dört saat TV izleyen uzun süreli izleyiciler ve günde iki buçuk saatten az izleyenler olarak ayrıldı. Araştırmacılar, katılımcıları beş ila 20 yıl arasında izledikten sonra 964 venöz tromboembolizm (VTE) vakası saptadı ve uzun süreli izleyicilerin pıhtı geliştirme olasılığının 1.35 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardılar.

“UZUN SÜRE OTURMAK YERİNE ZAMAN ZAMAN HAREKET EDİN”

Dr Kunutsor, “Bulgular; fiziksel aktivite, kaç yaşında olduğunuz ve cinsiyetiniz ne olursa olsun, saatlerce televizyon izlemenin kan pıhtılaşması açısından riskli bir aktivite olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, bulguların gözlemsel çalışmalara dayandığını, bu nedenle daha fazla televizyon izleyenler arasında artan riskin, diğer yaşam tarzı veya sağlık tetikleyicileri gibi diğer faktörlere bağlı olabileceğini kaydetti.

Dr Kunutsor şunları ekledi: “Sonuçlarımız, televizyon karşısında geçirdiğimiz zamanı sınırlamamız gerektiğini gösteriyor. Dolaşımın devam etmesi için uzun süre TV izlemenin arasına hareket serpiştirilmeli. Genel olarak konuşursak, günlük yaşamınızda çok oturuyorsanız; örneğin işiniz saatlerce bilgisayar başında oturmayı içeriyorsa zaman zaman hareket ettiğinizden emin olun.”

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