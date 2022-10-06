Uzun süredir aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da kamuoyunda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütü lideri Ali Osman H. düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Habip ATAM

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Firari olarak aranan Ali Osman H.’nin Sarıyer’de bir adreste olduğu belirlenince harekete geçildi.

Kamuoyunda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütü lideri olduğu belirtilen Ali Osman H.’nin yakalanması için organize polisi, rezidansa baskın düzenledi. Ali Osman H. gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU

Yapılan aramalarda glock marka ruhsatsız bir tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 25 mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve 92 bin lira para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen Ali Osman H. tutuklandı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Suç örgütüne yönelik 2 Haziran 2022’de operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çökertilen suç örgütünün , “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Yağma”, “Yağma Amaçlı Tehdit” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” gibi bir çok suç olayına karıştığı belirtilmişti.

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