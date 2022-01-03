Vahap Seçer AKP ve MHP’ye isyan etti! “Ayaklarımıza pranga vurmasalar…”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iktidarı eleştirerek, “Çalışmak, üretmek zorundayız. Çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Ama birileri de şu ayaklarımıza pranga vurmasa, engellemeye çalışmasa, siyaset oy uğruna Mersin’in geleceğini karartmasa çok daha iyi olacak. Yanımızda durun, bizlere yardımcı olun, bizimle beraber yürüyün” dedi.
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