Vahap Seçer: Büyükşehir ile uğraşacağınıza, memleketin işleriyle uğraşın

2013’te açılacağı öne sürülen Uluslararası Havaalanı ve Pamukluk Barajı’nın halen açılmadığını dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, “Büyükşehir Belediyesi ile uğraşacağınıza, şu memleketin işleriyle uğraşın” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, batı ve merkez ilçelerin muhtarlarıyla yaptığı Muhtarlar Toplantısı’nı son olarak Tarsus ve Çamlıyayla’da görev yapan muhtarlarla gerçekleştirdi.

Sözlerine; Torosların eteklerinden ova köylere kadar birçok insan tanıdığını, ama asla ayrımcı bir düşünceye sahip olmadığını belirterek başlayan Seçer, “Biz ailemizden ‘Bu falanca partili yüz vermeyin, filanca görüşten, filanca mezhepten, filanca köyden’ diye hiç duymadık. Esnaf adamın, rızkında, işinde-gücünde olan adamın siyaseti olur mu? Olmaz. Bizim de hiç olmadı. Bu hayat anlayışımı, siyasete girdikten sonra da devam ettirdim” dedi.

“1,5 YILDIR HİZMET ALANIMDA CİDDİ BİR HAREKETLİLİK VAR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi‘nin güçlü bir belediye olduğunun altını çizen ve asla ağlayan bir belediye olmadığını dile getiren Seçer, “Maalesef bütün hibelerin, bütün kredilerin yüzde 95’i Cumhur İttifakı’na mensup belediyelere veriliyor. Ben aciz bir belediye başkanı değilim, benim kentim de aciz değil. Ama bu tenkiti yapmak zorundayım. Belediyemiz güçlü; yol da yapıyor, sosyal hizmet de yapıyor, fakire fukaraya da bakıyor” diye konuştu.

Pandeminin ve yaşanan ekonomik krizin tesirlerini attıktan sonra, son 1,5 yıldır Tarsus’a hizmet anlamında ciddi bir hareketlilik getirdiklerini vurgulayan Seçer, “Bugüne kadar kullandığımız yaklaşık 1.3 milyon ton asfaltın 217 bin tonu buraya kullanılmış, Çamlıyayla hariç. Kent genelinde grup yollarında yaptığımız toplam 1868 km sathi kaplamanın 312 kilometresini yine Tarsus’ta gerçekleştirdik. Şimdi Çamlıyayla yolunu açıyoruz. Bu arada, bizim sorumluluğumuzda olmayan, fakat vatandaş mağdur olmasın diye yaptığımız yol çalışmaları için de tam 65 milyon lira harcamışız” ifadelerine yer verdi.

Mersin’in 2029 yılına kadar otobüs ihtiyacı olmadığını söyleyen ve Tarsus halkı için en yeni otobüslerin hizmete verildiğini ifade eden Seçer, “Tarsus’un sokakları dar ve köy yolları da otobüslere uygun olmadığı için, yeni aldığımız atak otobüslerden 41 adedi burada hizmet veriyor” dedi.

“BİZ BELEDİYEYİZ, BİZ DEVLETİZ, BİZ HALKIN TA KENDİSİYİZ”

Tarsus’ta içme suyu çalışmalarının yapılacağı bölgelerin bilgisini de veren Seçer, Baltalı’dan Kargılı’ya, Verimli’ye, Karaçerçili’ye Karsavran’a, Çiçekli’ye, Simithacılı’ya kadar olan bölgede içme suyu çalışmaları olduğunu, ilerleyen süreçte Berdan’ın suyunu tüm doğu ova köylerine, daha sonra batıya vereceklerini ifade etti.

Pamukluk Barajı hayata geçtiği zaman da su fiyatlarında ucuzlama olacağının bilgisini aktaran Seçer, “Biz Pamukluk Barajı’nın içme suyu isale hattının yapımı için uğraşıyoruz. Pamukluk Barajı tarım için önemli, ama özellikle Mersin merkezin içme suyu için çok daha önemli” dedi.

Tarsus’ta yıktıkları Şelale Otel’in yerine yeniden otel yapma fikrine karşı çıktığını da ifade eden Seçer, “Tarsus’ta Şelale Oteli’ni yıktık, itirazlar oldu; ‘otel olsun’ diye. Ben de dedim ki; biz otelci değiliz, otel özel sektörün işi. Belediye tüccar değil. Buraya halka açık, çok güzel bir sosyal tesis yapıyoruz” dedi.

Atatürk Parkı’nı, Ötüken Vadi Parkı’nı ve Yarenlik Alanı’nı düzenlediklerini, Kültür Parka çok güzel bir proje üzerinde çalıştıklarını ve Tarsus Gençlik Kampı’nı çocukların eğlence mekanı haline getirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer şunları söyledi:

* “Gençlik Kampı’nı halka açtık. Otobüs de gönderiyoruz, çocuklarımızın orada yiyeceğini, içeceğini, ihtiyacını da temin ediyoruz. Her kesimden, her yerden insan gelsin. Bir arada olsunlar. İnsanlar bir arada olsun. Biz bir milletiz onu hissetsin, iç içe olsun. Zengini fakiri meselesi değil arkadaşlar. Biz belediyeyiz, biz devletiz, biz halkın ta kendisiyiz. Sosyal devlet bu.

* Şimdi o Gençlik Kampı’nı Gençlik ve Çocuk Kampı’na çeviriyoruz. Şu anda bakıma aldık. Çok güzel, yeni; çocuklarımızın zaman geçireceği konseptte çalışmalar yapılıyor. Yaş almış yurttaşlarımız, emeklilerimiz, kadınlarımız; halk geliyor, halkın ta kendisi geliyor oraya. Bu insanın kendi cebinden bir araca binip ya da arabası yok ki gitsin zaten.

* Çocuğunu böyle bir eğlence alanına, güzel zaman geçirerek güvenli bir alanı götürme imkanı yok. Biz bunu belediye olarak yapıyoruz ama bu sorumluk muhtarlarımıza da ait. Muhtarlarımız bu insanları; bizden otobüs isteyecek, randevu alacak; getirecek 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi. Birçok muhtarımız da bunu yaptı, son derece memnunlar.”

Mezarlıklar konusuna da değinen ve Tarsus’un 314, Çamlıyayla’nın 43 tane mezarlığının bulunduğunu söyleyen Seçer, “Biz bunları bakıma başladık, programa aldık. Bu çalışmaları 2023 yılında çok süratli bir hale getireceğiz. Sucular Mezarlığı devreye girdi. Artık Tarsus’un uzun yıllar mezarlık ihtiyacı olmayacak” dedi.

“SİYASİ AYRIMCILIĞA, SİYASİ BÖLÜCÜLÜĞE VE SİYASİ DÜŞMANLIĞA HEPTEN KARŞIYIM”

Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı temellerin sağlam olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin halkın iradesinin tecelli ettiği parlamentodan yönetilecek bir devlet olduğu gerçeğini dile getiren Seçer, adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olamayacağının altını çizdi. Adaletli bir yönetimin, refah ülkesinin ortaya çıkmasına neden olacağını vurgulayan Başkan Seçer, demokrasi ve adaletin olmadığı yerlerde de, toplumların durumunun yerle yeksan olduğunu belirtti.

Siyasi ayrımcılığa, siyasi bölücülüğe ve siyasi düşmanlığa hepten karşı olduğunu, kendisine oy veren-vermeyen bütün muhtarların ve vatandaşların kardeşi olduğunu ifade eden Seçer, “Ne 3,5 yılda, ne de kalan süremde, benim insanlara dair nefret söylemimi, kin söylemimi, ayrımcılık söylemimi kimse duymadı ve duymayacak da. Çünkü bizim özümüzde, kalbimizde, beynimizde ve terbiyemizde böyle bir şey yok” dedi.

Tarsus’un önemli bir sanayi kenti olduğunu dile getiren Seçer, Sahil Bandı Projesi’nin üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen bir mesafe alınamadığını hatırlattı. 2013’te açılacağı öne sürülen Uluslararası Havaalanı ve Pamukluk Barajı’nın halen açılmadığını dikkat çeken Seçer, “Büyükşehir Belediyesi ile uğraşacağınıza, şu memleketin işleriyle uğraşın. Karboğazı’na büyük bir turistik tesis yapsın Turizm Bakanlığı. Biz işbirliği için çaba sarf ediyoruz, sesimizi duyuralım, biz de katkı yapalım, turizm cenneti olsun. Gidin bütün memleketlere bakın, merkezi hükümete bağlı bakanlıkların birçok hizmeti var” dedi.

2023 yılı içerisinde Atatürk Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nin kesiştiği noktaya, Çamlıyayla çıkışına Tarsus’un ilk battı-çıktısını yapacakları müjdesini veren Başkan Seçer, birçok şehirde bu çalışmayı Karayolları’nın yaptığını hatırlattı. Başkan Seçer, “Mahkeme kadıya mülk değil. 7 ay sonra seçim var. Biz iktidar olalım, eğer bu Mersin’i uçurmazsam ben bu koltuğu bırakırım. Bakın bunun tarihini not alın” dedi.

“ÇAMLIYAYLA MERKEZİNİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Ulaştırma Bakanlığı’nın Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hakkında da muhtarlara bilgi veren Seçer, projenin Tarsus’un göbeğinden geçtiğini ve bunun çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak “Doğru olan hızlı trenin yerin altından geçmesidir. Mutlaka bir maliyeti var, ama bu şehrin de bir değeri var. Bizim desteklediğimiz proje bu şekildedir” ifadelerini kullandı.

Çamlıyayla için de 2023 yılında çok önemli çalışmalar yapacaklarını kaydeden Başkan Seçer, “Haziran’a kadar, yani yayla sezonuna kadar yapacağımız çalışmalarla, Çamlıyayla merkezin çehresini değiştireceğiz. Otoparkımız bitti zaten. Çamlıyayla’nın yollarına 9 bin küsur ton asfalt dökmüşüz. 90 km’nin üzerinde de sathi kaplama yapmışız” diye konuştu.

Belediye’nin diğer hizmetleri hakkında da bilgi veren Başkan Seçer; Mahalle Mutfakları, Süt Dağıtımı, Kurs Merkezleri, Dosthane, Evde Bakım gibi hizmetlerden, ihtiyaç duyan her vatandaşın faydalanmasını isteyerek, ALO 185’de muhtarlar için özel bir hat olduğunu ve muhtarların bu hattı aktif olarak kullanmalarını istedi.

Buluşmada; Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Federasyonu Dernek Başkanı Turgay Benli, Tarsus Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Naci Güllü ve Çamlıyayla Muhtarlar Dernek Başkanı Fehmi Tanrıverdi de, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerine yapılan hizmetler için teşekkürlerini iletirken, ilçeleriyle alakalı taleplerini de dile getirdi.