Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem nedeniyle en fazla göç alan kentlerden olan Mersin’de nüfustaki artışa dikkat çekti.

Mersin’de içme suyu tüketim verilerini paylaşan Vahap Seçer, “Mersin’in nüfusu son 10 günde en az 327 bin kişi arttı. 5 Şubat-15 Şubat arasında Mersin’de su tüketiminde %15 oranındaki artış, 327 bin kişinin su tüketimine eşittir. Göç dalgası için iktidar zaman geçirmeden acil eylem planı hazırlamalı ve uygulamalıdır” açıklamasında bulundu.

“DEPREMDEN ETKİLENEN 11’İNCİ İL MERSİN’DİR”

Vahap Seçer, dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden kaç kişinin geldiği yönündeki soruya yanıt vererek, “Tahmini rakamlar söyleyebilirim. Bir kısmı kayıt altına alınıyor ama bir kısmı da kayıt altına alınmadan şehre gelebiliyor. Akrabalarının yanına gelebiliyor ama Valilik tarafından kayıt altına alınanlar da var. Dolayısıyla çok resmi bir kayıt yok. Tahmini 250 bin var. Mersin, 10 ilin dışında depremden dolaylı ama en yoğun etkilenen 11’inci il oldu. Depremden etkilenen aslında 10 il değil. Yıkım olarak 10 il etkilendi ama depremin komplikasyonlarını da işin içine katarsanız depremden etkilenen 11’inci il Mersin’dir. Yani 11’inci il olarak bakmak lazım” demişti.