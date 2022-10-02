Vahap Seçer tutuklanan daire başkanını ziyaret etti

Terör propagandası suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş’i cezaevinde ziyaret ettiğini duyuran Vahap Seçer, Anayasa’nın “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” maddesini hatırlatarak, “Belediyemiz büyük bir ailedir. Bu büyük ailenin hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacağız” dedi.

PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Gündeş ise tutuklanmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklanan Bedrettin Gündeş’i cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu.

ANAYASAYI HATIRLATTI

Konuyla ilgili açıklamasında Seçer, “Tutuklanan Basın Yayın Daire Başkanımızın ailesini ziyaret ettim. Anayasa 38/4: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” Belediyemiz büyük bir ailedir. Bu büyük ailenin hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacağız” dedi.

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