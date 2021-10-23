Dünya Kadın Çiftçiler Günü Etkinliği Vahap Seçer ve Dilek İmamoğlu'nun katılımıyla Mersin'de gerçekleşti. Etkinlikte konuşan çiftçi yurttaş heyecandan Atatürk'e teşekkür etmeyi unutunca salonda alkışlar hiç susmadı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Vahap Seçer ve İmamoğlu’na tebessüm ettirdi.. Heyecanlanan yurttaşın o sözlerine alkışlar koptu!