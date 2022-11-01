Vahap Seçer’den Bahçeli’ye yanıt: Cevabını sandıkta vereceğim

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında kendisini hedef almasına sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşımla yanıt verdi. Seçer, “Cevabını sandıkta vereceğim” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisinin grup toplantısında Cumhuriyet Bayramı kutlama konuşmasına yanıt vererek kendisini hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli‘ye, sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla yanıt verdi.

“KAHRAMAN TÜRK ORDUSU, UCUZ SİYASETE MALZEME EDİLEMEZ”

Vahap Seçer ise, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlar üzerine Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda şunları yazdı:

* “Türkiye’nin en büyük askeri Atatürk, aynı zamanda ‘Yurtta barış, cihanda barış’ sözünün sahibidir. Kahraman Türk ordusu, ucuz siyasete malzeme edilemez. Türkiye’nin vizyonu ilimdir, fendir. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da yönümüz aynıdır ve aynı kalacaktır.

“MİLLETİMİN TAKDİRİNE”

* Bugün Sayın Devlet Bahçeli şahsıma yönelik hakaret, tehdit ve ithamlarda bulundu. Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı üslupla cevap vermem siyasi ahlakıma sığmaz. Cevabımı Mersin’e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim. Milletimizin takdirine…”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Vahap Seçer’i hedef alan Bahçeli, “Sayın Belediye Başkanı hasbelkader seçildin ama hasbelkader Akdeniz’e dökülmeyeceksin. Biz kahramanlık türküleri söyleyeceğiz, saklanacak delik bile bulamayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

VAHAP SEÇER NE DEMİŞTİ?

Seçer, Cumhuriyet Bayramındaki konuşmasında “Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk’ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüz yıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil” demişti.