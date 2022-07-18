Vahap Seçer’den sert tepki: Bu konuda bizi test etmeye çalışmayın

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li üye Zafer Şahin Özturan, CHP’li Başkan Vahap Seçer’e, 15 Temmuz konusunda neden mesaj yayınlamadığını sordu. Başkan Seçer cevabında sert ifadeler kullandı.

Ali Ekber ŞEN

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı temmuz ayı olağan toplantısının 1.nci birleşimine 15 Temmuz tartışması damga vurdu. AKP‘li Meclis üyesi Zafer Şahin Özturan’ın, CHP’li Başkan Vahap Seçer’e neden mesaj yayınlamadığı konusundaki sorduğu soru meclisi gerdi. Soruya sert bir yanıt veren Başkan Seçer, “Senin beni sorgulama hakkın yok. Yetkin de yok haddin de yok” diye yanıt verdi.

Kongre Merkezi’nde yapılan meclis toplantısında söz alan AKP’li belediye meclisi üyesi Zafer Şahin Özturan, “Sayın başkanım 15 Temmuz şehitleriyle ilgili bir açıklama yapmasını beklerdim” dedi ve belediye başkanı Seçer’in, 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayınlayıp yayınlamadığını sordu.

“TEHLİKELİ SULARA GİRMEMENİ TAVSİYE EDERİM”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, soruya şöyle yanıt verdi:

* “15 Temmuzla ilgili ben mesaj yayınladım. Bir söz vardır, ‘Arif olan anlar’ diye. Kaldı ki benim Türkiye’de Cumhuriyet rejimini tehdit eden bu yapılarla mücadelem 17-25 Aralık’tan önce de vardı. Yani benim bir miladım yok. Ben doğdum doğalı benim çizgim belli. Ben Atatürkçü, çağdaş, Cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçisi bir adamım. Dolayısıyla burada bu konuda bizi test etmeye çalışmayın.

* Sizin ilçe başkanlığı yaptığınız dönemlerde ben milletvekiliydim, hafızanızı tazelemek için söyleyeyim, biz o insanlarla mücadele ederken sizin yönetiminizde belki o insanlar vardı. Yani bu tehlikeli sulara girmemeni tavsiye ederim.

* Kaldı ki 2 gün sonra 20 Temmuz, Kıbrıs şehitleri var, ama sen ağzını açıp bir şey demedin. Senin de beni sorgulama hakkın yok. Yetkin de yok haddin de yok. Mesaj orada. Arifsen anlarsın. Arif değilsen biraz daha hatmetmen lazım. Arif olmak için zamana ihtiyacın var.

* Sosyal medyam orada. Ben net bir siyasetçiyim. Benim dünya görüşüm, ideolojim, Türkiye’deki mevcut rejime bakışım ortada. Ben Atatürkçü, çağdaş bir adamım. Ben Atatürk’ten başka da bir önder tanımam. Hiçbir yapıyı, hiçbir zümreyi Cumhuriyetin üzerine koyamam. Bunu yedi cihan biliyor. Bir de meclis tutanaklarını inceleyin.

* 17-25’ten önce hangi milletvekili ne demiş? Hangi genel başkan ne demiş? Şu an görevde olanlar ne demiş? Ben ne demişim? Hangi tavrı ortaya koymuşum. Tutanaklar size söyler.”