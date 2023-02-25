Vahim tablo: Barajlar alarm veriyor!

Başiskele ilçesinde bulunan ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, kurak geçen kış mevsimi nedeniyle beklenen düzeyin altında kaldı.
(25 SUBAT 2022)
Geçen yıl 25 Şubat’ta tam kapasiteye ulaşılan barajda kapaklar açılarak, dereye su bırakılmaya başlandı.
(25 SUBAT 2023)
Bu yıl ise barajdaki su seviyesi, yüzde 27’de kaldı. Su seviyesi düşüklüğü sonucu barajın bir bölümünde suların tamamen çekildiği ve kuraklık nedeniyle toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü.(DHA)