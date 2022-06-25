Vahit Kirişci: Marmaris yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki orman yangının tamamen kontrol alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te orman yangınındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Bizim bu yangınla ilgili olarak en büyük tesellimiz, herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır.

*Ama ormanlarımızın içerisindeki o doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş varlıklarımızla ilgili, canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge, bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek, insan can kaybı konusunda can kaybımızın olmadığını belirterek bunu da ifade etmek istiyorum.

*Ormanın var olduğu günden beri insana ihtiyacı yoktu. Kendi doğal yaşamını hep böyle sürdürdü.

*Fakat gün geldi devran döndü bu bugünkü modern yaşamın da birtakım dayatmalarıyla insanın bu kez ormana katkı sağlaması gündeme geldi.

*Başlangıçta insana ihtiyacı olmayan orman, insanın katkısına ve desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. Burada da bu desteğe ihtiyaç duymasının temel nedeni bizim insanlar olarak özensizliğimiz, dikkatsizliğimiz ve kasti davranışlarımız oldu.

*Bundan dolayı da ormanın korunmasına yönelik tabii ki biz yöneticilerin ama yöneticiler yetmez, tüm vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor.

*Hangi tedbiri alırsanız alın, hangi önlemleri hayata geçirirseniz geçirin, asıl olan milletin duyarlılığıdır.

*Görmüş olduğu en ufak bir olumsuzluğu veya olumsuzluğu çağrıştıracak bir emareyi, mutlak suretle ilgili otoritelerle paylaşmalarında çok büyük yarar vardır. Bunu da sizler aracılığıyla aziz milletime bir kez daha iletmek istiyorum.

Ayrıntılar geliyor…

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