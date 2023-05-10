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10 Mayıs 2023
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Vahşet! Eşini keserle döverek öldürdü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Aksu Gençlik Merkezi’nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında Macun Mahallesideki evlerinde 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp sağlık ekibi çağırdı.

Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ’ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI”

Saibe Akdağ’ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, “Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya’da, babasının mezarının yanına defnettik” dedi. (DHA)

Alaturka Online
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