Vahşi katil tutuklandı, görüntüleri paylaşanlara da işlem yapıldı

İstanbul Bağcılar’da annesini vahşice katleden A.S. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayın görüntülerini paylaşan şüpheliler de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
25 Eylül 2022 Pazartesi günü Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde annesi H.S’yi vahşice öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın görüntülerini paylaşan şüpheliler de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN 3 KİŞİYE DE İŞLEM YAPILDI
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“25 Eylül 2022 Pazartesi günü Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S’yi vahşice öldüren ve emniyet birimlerimizce yakalanan A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.
Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A., G.K. ve S.A. adlı şüpheli şahıslar hakkında Yargılama ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlâl Suçlarından işlem yapılmıştır.
Adı geçen şahıslar Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmışlardır.”
1 AY ÖNCE TABURCU OLMUŞ
A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edildi.