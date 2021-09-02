Vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Koca’dan ‘kısıtlama’ açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları oldukça yüksek, vefat sayılarımız da artıyor. Varyantların daha çok bulaşıcılığı artırdığını biliyoruz. Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan basın açıklamasında soruları yanıtladı.

12 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK MI?

Bakan Koca, cevabında şu ifadeleri kullandı:

* Biz 18 yaş ve üstü öğrencileri için tanımladık. 15 yaş için ise tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklarımız için de ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil. 15 yaş üzeri yapıldığı gibi tercihe bırakılarak yapılması kanaatindeyiz.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

* Vaka sayılarındaki artış giderek devam ettiğini bir yerde şimdi takıldı. Bu rakamlarında oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Vefat sayıları da artıyor. Varyantların bulaşmayı daha çok arttırdığını biliyoruz.

* Kısıtlamaları bu dönemde gündemimize almadık. Temasın olduğu, maske kullanımının azaldığı bir dönemi görüyoruz ve bulaşın artarak vaka sayılarını arttırdığını görüyoruz.

* 15-45 yaş arasında vakanın en yoğun olduğu yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Bizim yapmamız gereken aşının kimisi bulaşmayı önlemediği söylüyor. Biz aşının bulaşmayı da %50 %60 önlediğini biliyoruz. Vaka oranımız %10, aşılanma oranı 65 yaş üzeri %82.5. %90’a yakın aşısını yaptırmamış kişilerden oluşuyor.

* Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün. %10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar vefat ediyor. %90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Bu aşıların etkili olduğunu, vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını yaptırmalarının etkili olduğunun altını çizmek istiyorum.

SPUTNIK-V AŞISINDA SON DURUM

* 200 bin kişi için doz gelmişti. 400 bin yani. SPUTNIK ile ilgili 1. ve 2. aşı arasında fark vardı. Bu farktan dolayı temasa geçtik. Hızla 1. ve 2. doz aşısın gelmesi için gayret içindeyiz. Testlerde bir sorun yok. Üretimle ilgili çalışmalar devam ediyor.

* Yerel bir firmayla çalışmalar bir noktaya geldi ama üretim safhasına henüz gelmedi. Sinovac’la ilgili görüşmelerimizde ülkede yatırım yapmalarını söyledik. Onlar da bu noktada yatırım yapmayı düşündüklerini söyledi.

VAKA VE VEFAT SAYISINDAKİ ARTIŞ

* Şuan hastane yükümüz, vaka yükümüz, vakanın %83’ü hayatını kaybedenlerin %90’ı aşılanmamış kişiler. Dolayısıyla aşısızların salgını devam ediyor. 1 tek aşının korumadığını 2 aşının mutlak yapılması gerektiğini biliyoruz.

* MRNA aşısı için hatırlatma dozu için yaptığımız çalışmalarda koruyuculuğunun devam ettiğini biliyoruz. 8 ay sonra riskli grupta daha önemli olduğunu biliyoruz.

* Özellikle elimizdeki veriler 3. aydan sonra bu koruyuculuğun azaldığını, yaşlı grupta ek olarak daha da düştüğünü. Yani 2 doz inaktif aşısı yaptırmış kişi rahat hareket etmemeli. 3 ay sonra yeni aşısını yaptırmalıdır.

* Vakaların %83’ü aşısını tamamlamayanlar, vefat edenlerin %90’a yakını aşısını olmayanlar. Aşı olan 35 milyonun vaka yükü %13, hastane yükü %10. Aşılanmamış olanların ise %83 vaka, %90’a yakın hastane yükünü oluşturuyor.

AVM, RESTORAN VE KAFELERE GİRİŞ İÇİN PCR TESTİ AÇIKLAMASI

* AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri uygulamayı şu an gündemimize almadık. Önümüzdeki dönemde aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündemimizden düşeceğini ve vaka sayımızın giderek düşeceğini düşünüyorum.

* Türkiye’nin yaptığı toplam aşı sayısı 90 milyonu geçti bugün. Önümüzdeki dönemde aşılanmanın artacağını Avrupa ülkelerinde bizden daha fazla aşı yapan Almanya dışında… Gençlerimizin 2. doz yaptırma oranı %50. TURKOVAC aşısının da devreye girmesiyle süreç daha da hızlanacaktır.

AYRINTILAR GELİYOR…

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