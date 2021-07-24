Vaka sayıları artıyor, uzmanlardan Delta varyantı uyarısı

Yapılan yoğun aşılama programına rağmen corona virüsün yol açtığı Covid-19 vakaları yeniden hızlı bir artış eğilimine girdi.

Türkiye’de Temmuz başında 4 bin 500’ün altına inen günlük vaka sayısı, dün itibariyle 11 bini aştı.

Uzmanlar vaka artışlarını değerlendirdi ve vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı.

DÖRDÜNCÜ PİKİ YAŞIYORUZ

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya:

Dördüncü pikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Endişe verici varyantların olduğu bir ortamda pandemiye karşı mücadelede en önemli aracımızın aşı olduğunu biliyoruz. Aşı candır, hayat kurtarır. Aşı olmayanlar mutlaka aşılamalarını yapsınlar. Bu artışın hastanelere yansıması da var.

* Yoğun bakım ve hastaneye yatırılan hasta sayılarında önemli bir artışla karşı karşıyayız. Pandemi bitti gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ne yazık ki pandemi bitmedi ve devam ediyor. İnsanların kurallara uyma noktasında birtakım eksikliklerini gözlemliyoruz. Maske, mesafe ve hijyenin yanında temasın kapalı ortamlarda bir araya gelişlerini ve artışta önemli bir etken olduğunu biliyoruz.

EN ÖNEMLİ NEDENİ DELTA VARYANTI

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

* Virüsün sosyal hareketlilikten beslendiğini ve Temmuz’un başından itibaren de sosyal hareketliliğin arttığını biliyoruz. Bulaştırıcılık özelliği diğer varyantlara göre Delta varyantında yüzde 60 daha fazla. Bu da vaka sayılarının artmasındaki önemli nedenlerden biri olarak kabul edilmeli.

* Benim şahsi kanaatim, varyant virüslerin egemen olması, toplumdaki bu sosyal hareketlilikten çok daha riskli bir durum. Varyant virüsler açık havalarda dahi siz sosyal mesafeye önem vermezseniz hastalığa sebep olabiliyor.

* Biz eğer hızlandırılmış aşı uygulamasına geçmiş olmasaydık şuan vakalar çok çok daha fazla olabilirdi.

TEDBİRLER BİR KENARA BIRAKILDI

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:

* 1 Temmuz’da kısıtlamalar kaldırıldı. Toplumun bir kısmı da tedbirleri bir kenara bıraktı. Bu da vakaların istenildiği kadar azalmasına engel oldu. Ayrıca hep söylediğimiz gibi vaka sayısının durağanlaşması da vaka sayısının artacağını önceden bildirmesi bakımından önemlidir. Şu an hem bu oldu.

* Hem de buna ilaveten delta varyantı da ülkemize girdi. Delta varyantının girmesiyle beraber bizi önemli bir riskin beklediğini hep söyleye gelmiştik. Çünkü delta varyantı aşılama oranları oldukça yüksek olan ülkelerde bile aşısızlar arasında önemli bir dalga yaptı.

* Özellikle bayram hareketliliği ile birlikte tedbirlere eğer uymazsak yine turizm mevsimi rehaveti nedeniyle de deltaya bağlı olarak bizi önümüzdeki günlerde yeni bir dalga bekliyor olabilir. Eğer biz tedbirlere uymazsak sonbaharda okullarımızı gönül rahatlığı ile yüz yüze eğitime açma konusunda zorlanmak durumunda kalacağız

* Deltanın neden olabileceği dalgayı engellemek için iki şey yapılması gerektiğini kaydeden Balık, şu açıklamalarda bulundu:

* Birincisi tedbirlere uymaya muhakkak devam etmemiz gerekiyor. Delta varyantı çok kolay bulaştığı için sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmamız gerekiyor.

* Kalabalıklara girmememiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene delta varyantından dolayı devam etmemiz şart. İkincisi aşılama elimizde önemli bir silah. Ama aşıda deltaya karşı başarılı olabilmek için mutlaka çift doz aşı yapmak zorundayız.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir il daha ‘mavi’ oldu