Vaka sayısı arttı! Validen kritik uyarı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından kentteki corona virüsü vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
“LÜTFEN SALGIN BİTMİŞ GİBİ DAVRANMAYIN”
Vali Yavuz, şunları belirtti:
* Değerli Ordulu kardeşlerim, bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edilmiş olup salgın tehdit ve tehlikesi devam ediyor.
* Pozitif vakalarla temaslı takip ettiğimiz muhtemel pozitif vaka adaylarımız vardır.
* Lütfen salgın bitmiş gibi davranmayın!
* Sokağa çıkma yasağının bitmesi salgının bittiği anlamına gelmiyor.
* Kontrollü sosyal hayatın bir gereği olarak, maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim.