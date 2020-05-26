Vaka sayısı arttı! Validen kritik uyarı

Yazan:
Alaturka Online
-

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından kentteki corona virüsü vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

“LÜTFEN SALGIN BİTMİŞ GİBİ DAVRANMAYIN”

Vali Yavuz, şunları belirtti:

* Değerli Ordulu kardeşlerim, bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edilmiş olup salgın tehdit ve tehlikesi devam ediyor.

* Pozitif vakalarla temaslı takip ettiğimiz muhtemel pozitif vaka adaylarımız vardır.

* Lütfen salgın bitmiş gibi davranmayın!

* Sokağa çıkma yasağının bitmesi salgının bittiği anlamına gelmiyor.

* Kontrollü sosyal hayatın bir gereği olarak, maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim.

İLGİLİ HABERCorona vakasının rastlanmadığı Bozcaada'da yeni kararlar!Corona vakasının rastlanmadığı Bozcaada’da yeni kararlar!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?