Vaka sayısı en çok artan iller arasında! Kentteki yeni gelişmeyi Bakan Koca duyurdu

7-13 Ağustos 2021 haftasının verilerine göre vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Rize’de yeni bir gelişme yaşandı. Kentteki aşılamayla ilgili bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Rize’nin düşük iller arasında yerini aldığını açıkladı.

7-13 Ağustos 2021 haftasının verilerine göre, vaka sayısı en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane, Ardahan, Rize, Elazığ, Karaman, Şanlıurfa ve Eskişehir’de arttı.

Corona virüsü aşılamasıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize’deki yeni gelişmeyi duyurdu.

Bakan Koca, “Rize, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip, ilk doz aşıyı olma oranı %75’in üzerinde. Haritadaki yeni rengi Mavi. Düşük riskli il sayımız 37. Düşük risk düzeyi bir karara bağlı” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir takip etti.

Yüzde 52,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır takip etti.

TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI

Öte yandan, Bakan Koca, güncel corona virüsü verilerini duyurduğu paylaşımında da “Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişatı durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yeterli olmak yeterli” uyarısında bulundu.

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