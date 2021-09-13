Vaka sayısında birinci sırada yer alan kent için korkutan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde vaka sayısı en çok artan ilin Kayseri olduğunu açıklamıştı. Kentte endişe verici şekilde artan corona virüsü vakalarına ilişkin açıklama yapan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Vaka sayısında kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu” dedi.

Müslüm EVCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 gün önce illere göre haftalık vaka sayılarını açıklamış ve tabloya göre vaka sayısı en çok artan il Kayseri olmuştu. Bakan Koca konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli” ifadelerine yer vermişti.

“DEDİKODULAR EKSİK OLMUYOR”

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından gözler vaka sayısı en çok artan il olan Kayseri’ye çevrildi. Konuyla ilgili katıldığı ahilik programında açıklama yapan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aşı uyarısında bulundu. Vaka sayılarının kontrol edilemez bir konuma gelme eğiliminde olduğunu ifade eden Büyükkılıç şunları söyledi:

* Bundan yaklaşık 2 buçuk ay önce kazanımlarımız yoktu, hepimiz hareket sınırlılığından kaynaklı, eğitim sınırlılığı, ticaret sınırlılığı, eğitim sınırlılığı vb. durumundaydık. Şimdi bir rahatlama oldu. Normalleşme sürecine doğru gidiyoruz.

* Ancak vaka sayısında kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu. Kayseri tabiriyle bir ‘gıvışlama’ var. Öyleyse yapacağımız şey nedir? Ya hastalığı geçireceğiz bağışıklık kazanacağız, ya da aşıyı yaptıracağız bağışıklık kazanacağız.

* Hastalığı geçirme konusunda kimsenin bir sonraki adım hakkında görüş belirtme şansı yok. ‘Aşıyı yaptıracağız’ dedik. Sosyal medyada kulaklarımızı tırmalayan, kafamızı karıştıran dedikodular eksik olmuyor.

* Yapılacak şey; kulaklarımızı tıkamak, önümüze bakmak, bilim adamlarına ve sağlık çalışanlarına güvenerek aşımızı yaptırmak. 4. aşısını yaptırmış bir doktor başkan olarak bu ifadeleri kullanıyorum.

* Söyledikleriyle uygulamada bir olan anlayışı hayata geçirme mantığı içerisinde bunları söylüyorum. Bunu da esnafımızı koruma adına bir parantez açtığımı hatırlatmak istiyorum.