Vaka sayısının en çok arttığı 5 il açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona verilerine göre, dün 5 bin 404 vaka tespit edilirken, bugünkü yeni vaka sayısının 6 bin 285 olduğu duyuruldu.
Bakan Fahrettin Koca, açıklamasında vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk beş ilin Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van olduğunu duyurdu.
Koca, paylaşımında “Zaman kaybetmeden aşımızı olalım” mesajına da yer verdi.
AŞILAMADA SON DURUM
Günlük corona tablosunda coronaya karşı aşılamadaki son durum da yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye toplamı yüzde 61.56, ikinci doz ortalaması yüzde 29, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 59 milyon 471 bin 472 oldu.