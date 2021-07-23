Vaka sayısının fırladığı şehirde valilikten ‘kısıtlama’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının gösteren haritanın güncel halinde Siirt dikkat çekiyor.

3-9 Temmuz tarihlerine ait veriye göre, 231.67 olan kentteki vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihlerine ait haritada 471.57’ye yükseldi. Verilere göre, kentteki artış 239.90 olarak gerçekleşti.

Siirt Valiliği ise yaşanan artışların ardından sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “Kendinizin ve toplumun sağlığı için, kısıtlama günlerine tekrar dönmemek için henüz olmadıysanız lütfen aşınızı bir an evvel olun” denildi.

Valilikten yapılan başka uyarıda da “Başkalarıyla bir arada bulunduğunuz ortamlarda COVID-19’un yayılmasını önlemek için maskenizi çıkarmayın, bulunduğunuz ortamı havalandırın ve ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın. Unutmayın! Salgına karşı en büyük gücümüz aşı olmaktır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan şehirde COVID-19 tedbirleri kapsamında, ‘Salgın Denetim Ekipleri’ sahada denetim ve uygulamalara aralıksız devam ediyor. “Denetliyoruz. Uyarıyoruz. Bilgilendiriyoruz” denilen valilik duyurusunda aşı, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunularak “Lütfen kurallara uyalım. Toplumsal bağışıklık için aşı olalım” çağrısı yapılıyor.

DİYARBAKIR VALİSİ’NDEN HALKA ÇAĞRI

Vaka sayısı en çok artan şehirlerden olan Diyarbakır’da da Vali Münir Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli Hemşehrilerim, maalesef, Diyarbakır’ımız vaka sayılarının en çok arttığı, aşılamanın da en az olduğu illerden. Sevdiklerimizi kaybetmemek için maske, mesafe, temizlik tedbirleriyle birlikte en etkin silahımız aşı olmaktır. Haydi Diyarbakır kolları sıvıyoruz” ifadelerine yer verdi.

BİNGÖL VALİLİĞİ: YENİ ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN LÜTFEN

Kentteki vaka sayılarının hızla arttığını belirten Bingöl Valiliği de “Kendinizin ve toplumun sağlığı için, kısıtlama günlerine tekrar dönmemek için, henüz olmadıysanız lütfen aşınızı bir an evvel olun. Yeni acılar yaşamamak için lütfen maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine hassasiyetle uyalım, ertelemeden aşılarımızı olalım. Güç tedbirde” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.