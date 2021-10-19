Vakalar patlama yaptı… Letonya’da 1 aylık kapanma kararı

Letonya’da artan Covid-19 vakalarının ardından salgınla mücadele kapsamında 21 Ekim’den 15 Kasım’a kadar karantina tedbirleri uygulanacak.

Sozcu.com.tr

Dünya genelinde Covid-19’a karşı devam eden aşılama kampanyaları sayesinde ülkeler kısıtlamaları tamamen kaldırırken, Letonya ise artan Covid-19 vakaları nedeniyle kapanma kararı aldı. Hükümet, Covid-19 ile ilgili mevcut ciddi epidemiyolojik durumu tersine çevirmek amacıyla 21 Ekim’den 15 Kasım’a kadar ülke genelinde karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu.

Kriz Yönetim Konseyi’nin toplantısının ardından konuşan Başbakan Krisjanis Karis, toplum için geçerli olan epidemiyolojik kurallarda son revizyonların yapılmasından bu yana durumun daha da kötüleşmesi nedeniyle ek sert önlemlerin gerekli olduğunu ifade etti.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 54



Letonya, aşılamada yüzde 54 oranı ile yüzde 74’lük Avrupa aşılama ortalamasının altında bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Letonya’da toplam vaka sayısı 186 bin 869’a, toplam can kaybı ise 2 bin 897’ye ulaştı.

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