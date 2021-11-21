Vakaların en çok arttığı 10 kent! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vaka sayısının en çok arttığı 10 kenti açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona virüsü tablosuna göre dün 201 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80.5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz” dedi.

Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.

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