Vakıf Katılım 3,3 milyar TL’lik ihraç rakamına ulaştı

İSTANBUL (AA) – Vakıf Katılım, 2020 yılı başından 3 Nisan tarihine kadar 13 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda yaklaşık 3,3 milyar TL’lik ihraç rakamına ulaştı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 1 Nisan 2020’de toplamda 672 milyon TL tutarında, 92 gün vadeli, tahsisli şekilde ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle iki adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Ayrıca 3 Nisan 2020’de 285 milyon TL tutarında, 90 gün vadeli, tahsisli şekilde kira sertifikası ihracı ile nisan ayının ilk haftasında 957 milyon TL’lik bir ihraç hacmine ulaşmış oldu. Böylelikle 2019 yılında katılım finans kurumları arasında en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Vakıf Katılım, başarılı sukuk ihraçlarına yenilerini eklemiş oldu.

– "Fonlama kaynakları çeşitlendirilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla 2017 yılı ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızı her geçen yıl artırmayı başardık.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre; katılım finans kurumları arasında 2019 yılında en fazla yurt içi TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım finans kurumu olduk. Bu başarımız 2020 yılı için SPK’dan 12 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı almamızı sağladı. 3 Nisan 2020 itibarıyla tedavülde/yaşayan dokuz adet toplamda yaklaşık 2.2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor."

– "Son 3 yılda yaklaşık 19.2 milyar TL"

Vakıf Katılım’ın son 3 yıl içerisinde 87 tertip halinde yaklaşık 19,2 milyar TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını ifade eden Göktaş, "2017 Haziran ayında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızla Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 80 ihraç gerçekleştirerek yaklaşık 18,3 milyar TL’lik bir rakama ulaştık. Diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım finans sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik." ifadelerini kullandı.

– "Stratejik projelere destek"

Göktaş, "Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam ederek katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle ülkemizin ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz. Bu amaç doğrultusunda devletimizin önemsediği enerji, savunma ve sağlık gibi sektörlerdeki dışa bağımlılığı en aza indirecek stratejik projeleri finanse etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.