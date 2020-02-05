VakıfBank, İtalya’da liderliği aldı!

Avrupa’nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki beşinci maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi 26-28, 19-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi.

İtalya’nın Siena şehrinde bulunan PalaEstra Salonu’ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ilk seti 28-26 almayı başardı. İlk setteki hücum performansı ikinci sete de taşıyan VakıfBank, baştan sonra üstün götürdüğü seti 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Maçın MVP’si Maja Ognjenovic

Üçüncü sette Savino Del Bene Scandicci’nin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar’ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi. B Grubu’ndaki dördüncü galibiyetini alarak liderliğe yükselen sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad’la 18 Şubat Salı günü VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

SCANDICCI-VAKIFBANK: 0-3

SALON: PalaEstra

HAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Jörg Kellenberger (Almanya)

SCANDICCI: Bricio 9, Kakolewska 4, Slöetjes 12, Pietrini 7, Stevanovic 7, Malinov 3, Merlo (L), Stysiak 4, Gray 1, Carraro

VAKIFBANK: Maja 6, Gabi 6, Zehra 6, Haak 24, Michelle 14, Rasic 6, Gizem (L), Gözde 1, Cansu, Melis, Pınar

SETLER: 26-28, 19-25, 21-25

SÜRE: 84 dakika (35′, 24′, 25′)