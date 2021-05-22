VakıfBank Spor Kulübüne 4 iletişim ödülü

İSTANBUL (AA) – VakıfBank Spor Kulübü, 4 iletişim ödülüne layık görüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlıların, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneğinin (İDA) düzenlediği PRİDA İletişim Ödülleri'nde, Instagram hesabından gerçekleştirilen ve 166 bin kişinin katıldığı interaktif voleybol oyunu VolleyInsta projesiyle "Yaratıcı İçerik Üretimi" dalında birincilik elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal Medya Kullanımı" dalında ikinciliğe layık görülen VakıfBank Kulübünün, "Facebook Özel Ödülü" ve "En Başarılı Pazarlama İletişimi Uygulaması Büyük Ödülü"nün de sahibi olduğu aktarıldı.