VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde!

Avrupa’nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki son maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad’ı 25-22, 25-11 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, seti 25-22 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Maçın MVP’si Gabi
İkinci seti baştan sona üstün götüren VakıfBank, rakibine sadece 11 sayı imkanı tanıdığı seti 25-11 almayı başardı ve mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Lokomotiv Kaliningrad’ın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11’inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar’ın Brezilyalı smaçörü Gabi seçildi.
VAKIFBANK-L.KALİNİNGRAD: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ivaylov Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)
VAKIFBANK: Maja 4, Gabi 14, Zehra 6, Haak 19, Michelle 11, Milena 6, Gizem (L)
L.KALİNİNGRAD: Kurilo 8, Zaytseva 10, Cleger 4, Kosheleva 6, Podskalnaia 1, Drca 4, Galkina (L), Orlova 2, Iurinskaia, Voronkova 1
SETLER: 25-22, 25-11, 25-18
SÜRE: 68 dakika (27′, 19′, 23′)