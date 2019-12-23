Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi kadrolarına alım yapılacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

23-27 Buna göre, bir gıda teknikeri, bir makine bakım onarım teknisyeni, bir elektrikçi, bir forklift operatörü, iki kasap ve dört temizlik

görevlisi olmak üzere toplam 10 işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 23-27 Aralık’ta

yapılacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak gıda teknikeri hariç diğer bölümlerden açık iş sayısının dört katı

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. (AA)