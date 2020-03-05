Valencia-Atalanta maçı corona virüsü nedeniyle seyircisiz!

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Alaturka Online
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Şampiyolar Ligi Son 16 Turu’nun rövanş maçında Valencia ile Atalanta karşılaşacak. Konuk takım ilk maçı 4-1 kazandığı için çeyrek final adına avantajlı….

10 Mart Salı günü İspanya’da oynanacak mücadele seyircisiz oynanacak. UEFA, Mestalla Stadı’ndaki karşılaşmanın corona virüsü nedeniyle kapalı kapılar arkasında oynanacağını duyurdu.

SERIE A 1 AY BOYUNCA SEYİRCİSİZ!

Öte yandan birçok maçın ertelendiği İtalya Serie A’da futbol federasyonu, corona virüsüne karşı çareyi maçları seyircisiz oynatmada buldu! Ayrıca İsviçre Futbol Federasyonu da ligin süresiz olarak ertelendiğini açıklamıştı.

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