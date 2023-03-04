Valencia rekora koşuyor! Bir ilki yaşayacak

Fenerbahçe’de gözler Enner Valencia’ya çevrildi. Bu sezon 20 lig maçında forma giyip 22 gol atan Valencia, adım adım gol krallığına gidiyor.

Ekvadorlu futbolcu gol krallığının yanısıra iki önemli rekorun da sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan gol kralı olmayı hedefleyen tecrübeli forvet, Süper Lig tarihinde de en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak rekor kırmayı planlıyor.

Ligin bitmesine de uzun bir süre olması Valencia’nın ve Fenerbahçeli taraftarların umutlarını artırıyor. Şu ana kadar maç başına 1.1’lik gol ortalaması tutturan deneyimli yıldız kariyerinin de en iyi sezonunu yaşıyor.

Fenerbahçe’de en skorer gol kralı 1989 yılında Aykut Kocaman idi. Kocaman, 1988-89 sezonunu 29 golle tamamlamıştı. En skorer gol kralı yabancı yıldız da 2010-11 sezonunda Alex de Souza idi. Alex, 28 golle sezonu gol kralı bitirmişti.

Enner Valencia 30 gol ve üstü atarak kulüp tarihinin en skorer gol kralı olmayı hedefliyor. Süper Lig tarihinde de en skorer gol kralı yabancı futbolcu 2019 yılında Mbaye Diagne idi. Diagne, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 30 gol kaydetmişti. Valencia, burada da 30 golü aşarak burada da rekor kırmak istiyor.

Enner Valencia, hem Fenerbahçe tarihine hem Süper Lig tarihine hem de kendi kariyerine tarihi bir başarı eklemek için mücadele ediyor.

EN İYİ SEZONU

Enner Valencia, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. 33 yaşındaki futbolcu lig, kupa ve Avrupa’da 31 resmi maçta 25 gol attı, 4 asist yaptı ve toplamda 29 gole direkt etki etti. Valencia, Fenerbahçe kariyerinde ise 2020’den bu yana 99 resmi maçta 51 gol kaydetti, 14 asist yaptı.

Enner Valencia, bugüne dek Fenerbahçe’de 99 resmi maça çıktı. Valencia, bu akşam Kayserispor deplasmanında forma giyerse 100. karşılaşmasını oynayacak.

ROSSI’YE MİLLİ DAVET

Fenerbahçe’nin yıldız Diego Rossi’ye ülkesi Uruguay’dan milli takım daveti geldi. Uruguay’ın 24 Mart’ta oynayacağı Japonya ve 28 Mart’ta karşılaşacağı Güney Kore maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı.