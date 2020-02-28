Valensiya Fenerbahçe canlı izle! Valencia Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Euroleague 25. haftada Valensiya karşısında galibiyet arıyor. Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek bu sezon yaşadığı düşüsü sona erdirerek üst sıralara çıkmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Valensiya Fenerbahçe maçı canlı yayını yer alıyor.
VALENSİYA FENERBAHÇE CANLI İZLE
VALENCİA BASKET FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Valencia, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. 28 Şubat Cuma günü saat 23.00’da yayınlanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.