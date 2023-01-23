Valerien Ismael’in ardından Beşiktaş’a ‘Güneş’ doğdu

Spor Toto Süper Lig ‘in 20. haftasında, Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş , rakibini ilk yarıda Nathan Redmond ve Salih Uçan’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Ligde dört hafta üst üste kazanan Beşiktaş bu sezon bunu ilk kez başardı.

ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ ÜÇ KÖTÜ HABER

Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup ederken, üç oyuncusundan kötü haber geldi. Karşılaşma öncesi sarı kart sınırında olan Nathan Redmond ve Romain Saiss gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

Mücadelenin son dakikasında Valentin Rosier de rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Alanyaspor ‘u konuk edeceği karşılaşmaya bu üç oyuncudan yoksun çıkacak.

ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Bay geçtiği hafta nedeniyle bir maçı eksik olan siyah – beyazlılar ligde topladığı 35 puanla dördüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ligde gelecek hafta sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

VALERIEN ISMAEL VS ŞENOL GÜNEŞ

Comparisonator verilerine göre, Şenol Güneş öncesi 1.82 gol ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte bu ortalamayı 2.0’ye çıkardı.

Valerien Ismael döneminde 60.82 atak aksiyonuna giren siyah – beyazlılarda bu ortan 62’ye çıktı. Valerien Ismael yönetiminde rakip kaleye 12.64 şut atan Beşiktaş’ta bu ortalama 14’e yükseldi.

BİREBİRLERDE BÜYÜK FARK VAR

Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte bire bir mücadelelerde büyük bir fark yarattı. Valerien Ismael yönetiminde kazanılan defansif bire bir 36.73 iken şimdi ise 46.86 oldu.

Kazanılan ofansif bire bir mücadeleler ise 39.09’dan 48’e çıktı. Kazanılan hava toplarında da artış görüldü. 21.27 olan hava topu kazanma ortalaması 23.71’e yükseldi.

VALERIEN ISMAEL DÖNEMİ

Fransız teknik adam ligde 11 hafta görevde kaldı. Beşiktaş, 11 haftalık süreçte, 19 puan toplarken, rakip kalelere 20 gol attı ve kalesinde de 20 gol görmüştü.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ligde beş galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyet alırken puan ortalaması ise 1,72 idi.

Fanatik.com.tr | Burak Özdemir