Vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler!

Vali Ayhan’ın isim ve fotoğrafı kullanılarak açılan Twitter hesabından “İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu hafta gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” paylaşımı yapıldı.

“SAHTE PAYLAŞIMA İTİBAR ETMEYİN YARIN OKULLAR AÇIK”

Bu paylaşımın ardından Vali Salih Ayhan gerçek sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Yapılan sahte duyurulara değerli hemşerilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizde tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte bayanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından da aynı doğrultuda bir paylaşımda bulunuldu.