Vali alnından öpmüştü! Kız yurdu olsun diye bağışladı, ticarethaneye çevirdiler

Ankara’nın Kalecik ilçesinde emekli bürokrat ve akademisyen Orhan Kalkan, babadan kalma ev ve arsasını ilçeye kız öğrenci yurdu yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. Şartlı bağış tapuya ‘Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Öğrenci Yurdu’ unvanı ile kayıt edildi.

2016 yılında faaliyete geçen 8 katlı ve 121 öğrenci kapasiteli bina, bir süre yurt olarak kullanıldı. Fakat birkaç ay önce öğrenci sayısının yetersiz olduğu öne sürülerek ilçe milli eğitim müdürlüğü kararı ve kaymakamlık onayıyla öğretmenevine dönüştürüldü. Yurtta kalan kız öğrenciler ise Kalecik’teki fen lisesi yurduna gönderildi.

‘ÖĞRENCİLER İÇİN İDEAL BİR TESİSTİ’

Ev ve arsasını bağışlayan hayırsever, binanın inşası sırasında da desteğini esirgemedi. Her odasında tuvalet ve banyosunun bulunduğu yurt, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Örnek gösterilen tesiste doğalgaz ısıtma sistemi, içinde kurutma ve ütü makineleri yer alan geniş bir çamaşırhane, etüt odaları, revir, turizm kütüphanesi ve aktivite salonları yer alıyordu. Öğretmenevine çevrilmesi kararının ardından ise binada tadilat yapıldı.

Bazı bölümleri değiştirildi. Tapuda şerh bulunmasına rağmen yapılan değişikliğe ilişkin ne hayırseverin ne de protokolün diğer muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı alınmadı.

Bağışı nedeniyle Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’in alnından öptüğü hayırsever Orhan Kalkan; “Çocuklarımız rahat ortamlarda eğitim alsınlar diye özenle yapılmış bu yurdun en kısa zamanda yeniden çocuklarımızın hizmetine sunulması en büyük dileğimdir” diye konuştu.

‘HAYIRSEVERİ ÜZDÜLER’

Eğitime yüzde yüz destek fikri ile yola çıkan hayırsever Orhan Kalkan yapılanlara anlam veremedi.

Yurdun tanıtımının yeterince yapılamadığını, bölgede hala yurt sorunu yaşayan öğrenciler olduğunu hatırlatan Kalkan, “Çocuklar okusun diye bağış yaptık. Ticarethane olsun istemedik. Defalarca hem sözlü hem yazılı olarak tanıtım yapılmasının çok önemli olduğunu, velilere, öğrencilere halka anlatılması gerektiğini anlattım. Bölgede kız öğrenci yurduna ihtiyaç olduğu için bu bağışı yapmıştım. Beş yıldızlı bir otel niteliğinde tesisti. Öğrencileri gönderdikleri yurt şehrin merkezinden uzakta, sıkışık bir yurt… Eğer Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yurda ihtiyacı yok ise orada Ankara Üniversitesi’ne bağlı 500 öğrencisi olan meslek yüksek okulu var. Çocukların kalacak yeri yok. Bölgedeki tek KYK yurdu deprem riski nedeniyle yıkılmayı bekliyor. Bu çocuklar faydalanabilirdi” ifadelerini kullandı.

Kalkan ayrıca; “Yurdun bağış amacına ve tapu kaydına aykırı olarak kullanılmasının hukuken mümkün olmadığı hususu, avukatım tarafından kaymakamlığa ihtaren bildirilmiştir” dedi. Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanının da olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.