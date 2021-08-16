‘Vali Bey’ okurlarıyla buluştu

SÖZCÜ Ankara Temsilcisi ve yazarı Saygı Öztürk’ün kaleme aldığı yeni kitabı “Vali Bey” okuyucularla buluştu.

Balıkesir Edremit 4. Kitap Fuarı’na katılan gazetemiz Ankara Temsilcisi ve yazarı Saygı Öztürk, yeni kitabı “Vali Bey”le okuyucularla buluştu. Makam aracı kullanmayan, Ankara’daki toplantılara bile kendi parasıyla aldığı biletle gidip-dönen Vali Refik Arslan Öztürk’ün hayatının anlatıldığı kitaba yoğun ilgi vardı. Saygı Öztürk, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Okuyucular Öztürk’le bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Saygı Öztürk, yazar Murat Ağırel ve paneli yöneten CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan’a kitap fuarına katılımları nedeniyle Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin tarafından plaket verildi. Saygı Öztürk, 19 Ağustos saat 20.00’da Burhaniye Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelecek.