Vali Bey’den kızına göl manzaralı vali konağında düğün!

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kayyım Mehmet Emin Bilmez’in, kızına vali konağında düğün yapması tepkiyle karşılandı.

Orhan BOZKURT

Van Valisi aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Kayyım Mehmet Emin Bilmez’in kızı Rümeysa Bilmez ile Mücahit Tan, Edremit’te Van Gölü’ne nazır Valilik konutunun bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez’in konuklarını kapıda karşıladığı, AKP’li Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın kıydığı nikahın şahitliğini ise eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ile AKP MKYK Üyesi Burhan Kayatürk ve AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu yaptı.

AKP HARİÇ DİĞER PARTİ İL BAŞKANLARI DAVET EDİLMEDİ

Vali Mehmet Emin Bilmez’in cuma günü nişan, cumartesi günü nikah törenini gerçekleştirdiği Valilik konutundaki görkemli düğüne AKP’li ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, bürokratlar ile Türkiye’nin bir çok yerinden yüzlerce davetli katıldı. Vali Bilmez’in, kentteki diğer siyasi parti temsilcilerini düğüne davet etmemesi dikkat çekti.

GALİBA ‘İSRAF HARAMDIR’ DEMİŞ!

Vali Bilmez’in devletin tahsis ettiği konakta kızına düğün yapması ile ilgili SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Avrupa’daki devlet başkanlarının resmi konutlarından örnekler vererek, şunları söyledi:

– Koca devletleri yöneten adamların gayet mütevazi konutları var. Bizim ise Edremit’te, ‘konak’ desek az kalır. Van Gölü’ne nazır valilik sarayımız var. Valilik konağı düğün yapacak kadar büyük olur mu? Öncelikle Vali Bey’in kızı evlenmiş hayırlı olsun. Kimsenin niyetini okuyamayız ama belli ki Vali Bey, ‘israf haramdır’ düşüncesi ile düğün salonu tutmak yerine bu kadar geniş konutumuz varken düğünü konutumuzda yapalım, israf yapmayalım diye düşünmüş. Başka ne diyebilirim ki…