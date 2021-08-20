Vali: Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez

Erzurum Covid-19 aşı oranlarında turuncu kategoriden sarı kategoriye geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş, esnafa aşı yaptırmaları konusunda ilginç bir uyarıda bulundu. Vali Memiş, “Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez” dedi. Öte yandan çift doz aşı yaptırmayanların stadyuma girişine izin verilmeyecek.

Erzurum Covid-19 aşı oranlarında yer aldığı turuncu kategoriden yüzde 65 oranına ulaşarak sarı kategoriye geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş, düzenlenen toplantıda esnafa ilginç bir uyarıda bulunarak çift doz aşı yapılmayan çalışanın lokantada kendisine hizmet edemeyeceğini söyledi. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün’de toplantıda çift doz aşı yapılmayanların stada girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ KAPI KAPI GEZİYOR

Vali Memiş, “Bütün Erzurum’a teşekkür etmek isterim. Aşılamada sarı kategoriye geçtik. Yüzde 65 birinci doz aşılamayı yaparak sarı kategoriye geçtik. Bu yeterli değil tabi en kısa sürede de mavi kategoriye geçmemiz lazım. 50 yaş üzerinde ki aşılama durumumuz iyi ama biraz daha gençlere gelince aşılarda bir defans görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız kapı kapı geziyorlar. Bazı zamanlar nezaketsiz davranışlara da maruz kalıyorlar. Buna rağmen hiç bıkmadan kapı kapı geziyorlar” diye konuştu.

Aşının kısırlık yaptığı muhabbetinin olduğunu belirten Vali Memiş, “Sosyal medyada da görüyoruz içlerinde doktorlarda var. Şaşırıyoruz. Kısırlığa dair hiçbir bilimsel veri yok. Tam tersine böyle bir şey olmadığına dair bilimsel veriler var” dedi.

İlginizi Çekebilir Biontech aşısı kısırlık yapar mı? Kısırlık araştırması sonuçlandı