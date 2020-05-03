Vali Cuomo: New York’ta kimse kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmayacak

Günlük koronavirüs basın toplantısında konuşan Cuomo, “Hiçbir ev sahibi, kirasını ödemediği için hiç kimseyi evinden çıkaramaz. Haziran ayı sonuna kadar bu yasa geçerli” diye konuştu.

Cuma günü protestocular, koronavirüs kısıtlamalarının olumsuz ekonomik ve mali etkilerini hisseden New Yorkluların ihtiyaçlarına valinin cevap vermesi talebiyle gösteri yapmıştı.

Eyalette Cuma günü koronavirüs kaynaklı 299 ölüm olmuş, 831 kişi de hastanede tedaviye alındı.

New York kentinde sosyal mesafe kurallarına uyulması ve kamuya açık alanlarda toplanma yasağının uygulanması amacıyla 1000 polis memuru görevlendirildi.

16 Mart’tan bu yana kentte bu kurallara uymayanlara yönelik 60 tutuklama yapılırken, 343 de uyarı cezası verildi.