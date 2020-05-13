Vali duyurdu: Bugün pozitif vaka yok!

Vali Seddar Yavuz, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklar için belli saatlerde dışarı çıkmaya izin verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada salgının tamamen bitmişcesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduklarını belirtti.

Bugün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

* Salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor.

* Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor.

* Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz. İHA

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