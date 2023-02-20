Vali, fırsatçıları uyardı ama dinleyen yok!

Depremin vurduğu Diyarbakır’da Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı sahada çalışan 300 kişilik hasar tespit komisyonu dün itibariyle 45 bin 149 yapıyı denetledi.

Bu yapılar içinde ağırlıklı merkez Bağlar ilçesindeki 5 Nisan, Şeyh Şamil, Yunus Emre, Mevlana Halit, Körhat, Muradiye, Kaynartepe mahalleleri olmak üzere toplam bin 110 yapıya tehlike arz ettiği için acil-ivedi yıkım kararı alındı.

12 bin 106 konuta orta hasarlı, 10 bin 977 binaya da az hasarlı raporu verildi. Ağır ve orta hasardan dolayı 100 bin kişi evini kullanamaz duruma geldi.

VALİ TWEET ATTI AMA…

Diyarbakır’da depremden etkilenen ağır ve orta hasarlı binalardan taşınma telaşına düşen depremzedelerin bu mağduriyetini fahiş rakamlar talep ederek fırsata çeviren taşımacılık firmalarıyla ilgili Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su tweet atarak belirlenen rakamlar dışına çıkılması halinde yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Vali Ali İhsan Su, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“1+1 daire ev taşıma ücreti: 4.000₺ 2+1 daire ev taşıma ücreti: 4.250₺ 3+1 daire ev taşıma ücreti: 4.750₺ 4+1 daire ev taşıma ücreti: (En Yüksek) 5.100₺ olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır.”

İlçeler arası da 8 bin TL olarak belirlendiği duyuruldu. Ancak dinleyen olmadı. Hasarlı binaları tahliye eden Bağlar ve Yenişehir ilçelerindeki depremzedelere bir semtten başka bir semte taşıma için kısa mesafe olmasına rağmen yüksek rakamlar istendi.

EV KİRALARI DA FIRSATÇILARIN ELİNDE

Aynı şekilde fırsatçı mülk sahiplerince evlerin de fahiş rakamlardan kiraya verildiği öğrenildi. Yine Vali Su’nun bu konudaki uyarılarının da pek işe yaramadığı gözlendi. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde deprem öncesi 4 bin 500 TL olan ev kiraları 8 bin liraya çıkarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, nakliye araçlarının denetlendiği belirtildi.

Vatandaşların haklarının korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Nakliye araçlarını denetleyerek şehir içi izin belgesi olmayan araçlara tespit tutanağı düzenliyoruz. Deprem nedeniyle il içi ve dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur” denildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde izin belgesi olmayan 20 nakliyeciye para cezası uyguladı.