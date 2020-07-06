Vali: Havai fişek fabrikasında denetim eksikliği yok

Sakarya Hendek’te cuma günü meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada 4 kişi can verdi. Aranan 3 kişiden 2’sinin daha dün cesedine ulaşıldı. Acı haberi duyuran Sakarya Valisi Oktay Kaldırım şu açıklamalarda bulundu: “2 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Kayıp olan 1 vatandaşımız için çalışmalar sürüyor. Bölgede bin 97 AFAD, UMKE, Arama-Kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma aralıksız çalışıyor. Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli süreç de devam ediyor. Bölgede son olarak 3’üncü ayda denetim yapıldı. Denetim eksikliği yok. Bir ihmal varsa ortaya çıkacak, gereken yapılacaktır.”

KEYİF YAPMADIK YARDIMI KONUŞUYORDUK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Sakarya’da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından yemek organizasyonu yapmıştı. Tepki çeken etkinlikle ilgili MÜSİAD’dan şu açıklama yapıldı: “Bizler korkunç patlama sonunda hemen yöneticilerimiz ve üyelerimizle bir araya gelip, işçi kardeşlerimiz için yapılacak yardımları planlıyorduk. Sanki akşam yemeğinde keyif yaparmışız gibi başlatılan bu iftira kampanyasını sonuna kadar kınıyoruz.”

HAVAİ FİŞEK YASAKLANSIN

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, havai fişek kullanımının yasaklanması için Meclis’e teklif sundu. Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayı anımsatan Barut, insan, hayvan sağlığı ile çevreyi tehdit eden havai fişeklere engelleme getirilmesini istedi. Barut şöyle devam etti: “Gösterişten başka hiçbir işlevi olmayan havai fişekler 6 vatandaşımızın ölümüne neden oldu. Havai fişek kullanımı yasaklanmalı, kullananlar hakkında cezai yaptırım uygulanmalıdır.”